МИНСК, 29 апр — Sputnik. Решение о переносе вступления в силу Таможенного кодекса ЕАЭС на 1 января 2018 года было принято на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Как сообщили в ЕЭК, в Совете приняли участие вице-премьеры правительств государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Стороны обсудили вопросы таможенного регулирования, социального и пенсионного обеспечения трудящихся стран Союза. Также поднимались такие темы, как ликвидация барьеров и ограничений на союзном рынке, техническое регулирование, кооперация агропромышленного комплекса при проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

"По итогам дискуссии принято решение о продолжении работы по формированию правил и норм, обеспечивающих начисление пенсий, а также порядок экспорта пенсионных обязательств и учет стажа работы в другом государстве Союза", — рассказали в ЕЭК.

По итогам Совета было принято решение о синхронизации процедур ратификации Таможенного кодекса ЕАЭС, что позволит ему вступить в силу 1 января 2018 года.

"Одновременно с Кодексом начнут действовать первоочередные решения Комиссии по двадцати пяти вопросам, отнесенным на наднациональный уровень. Они касаются регулирования деятельности уполномоченных экономических операторов, правил перемещения товаров физическими лицами и т.д.", — добавили в ЕЭК.

Члены Совета ЕЭК одобрили план работ на 2017 год. Он обеспечивает развитие проекта "единого окна" в системе регулирования внешнеэкономической деятельности в государствах-членах. Кроме того, стороны планируют разработать инструменты, стандарты и регламенты, которые направлены на внедрение и развитие эталонной модели это проекта.

ЕАЭС — международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства и функционирующее с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.