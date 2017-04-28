Суд Советского района Минска 29 апреля постановил оштрафовать сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталия Рымашевского на 50 базовых величин (1 150 рублей) за участие в митинге возле Куропат, который прошел 3 марта.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщил БелаПАН Рымашевский, его признали виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).

«Я выступил на митинге 3 марта. Это уже второй суд за акции в защиту Куропат — первый был за 27 февраля (в этот день состоялось общее собрании в лагере защитников Куропат около стройплощадки на пересечении улицы Мирошниченко и МКАД — БелаПАН), также 50 базовых величин», — рассказал Рымашевский.

В течение апреля политик неоднократно подвергался судам по административным делам. 4 апреля его оштрафовали на 45 базовых величин (1 035 рублей) за участие в «Марше рассерженных белорусов» в Минске. 5 апреля он был оштрафован на 50 базовых величин за участие в акции по защите Куропат 24 февраля, а 12-го — на 40 базовых величин за участие в «Марше нетунеядцев» в Бобруйске 26 февраля.

Еще раньше Рымашевский отсидел 15 суток административного ареста за участие в акции против декрета о «тунеядстве» в Молодечно 10 марта.