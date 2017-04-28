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Рымашевского оштрафовали за участие в акции в защиту Куропат
29.04.2017 20:06 — Новости Экономики | Tut.by
Суд Советского района Минска 29 апреля постановил оштрафовать сопредседателя оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Виталия Рымашевского на 50 базовых величин (1 150 рублей) за участие в митинге возле Куропат, который прошел 3 марта.
Как сообщил БелаПАН Рымашевский, его признали виновным по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий).
«Я выступил на митинге 3 марта. Это уже второй суд за
В течение апреля политик неоднократно подвергался судам по административным делам. 4 апреля его оштрафовали на 45 базовых величин (1 035 рублей) за участие в «Марше рассерженных белорусов» в Минске. 5 апреля он был оштрафован на 50 базовых величин за участие в акции по защите Куропат 24 февраля, а 12-го — на 40 базовых величин за участие в «Марше нетунеядцев» в Бобруйске 26 февраля.
Еще раньше Рымашевский отсидел
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В течение апреля политик неоднократно подвергался судам по административным делам.
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