Нацбанк принял решение о частичном восстановлении лицензионных полномочий ЗАО «Банк торговый капитал» (ЗАО «ТК Банк») с учетом проделанной банком работы по устранению выявленных в его деятельности нарушений и недостатков.

Как сообщается на сайте НББ, в соответствии с принятым решением c 29 апреля 2017 года восстановлено действие специального разрешения (лицензии) ЗАО «ТК Банк» на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковских операций по привлечению денежных средств физических лиц на счета; привлечению денежных средств юридических лиц во вклады (депозиты); выдаче ценных бумаг, подтверждающих привлечение денежных средств во вклады (депозиты) и размещение их на счета; выпуску в обращение (эмиссии) банковских платежных карточек.

При этом Нацбанк оставил в силе решение о приостановлении действия лицензии ЗАО «ТК Банк» на осуществление банковской деятельности в части осуществления банковской операции по привлечению денежных средств физических лиц во вклады (депозиты), оно продлено еще на год.

По размеру активов на 1 апреля 2017 года ЗАО «ТК Банк» занимает 14-е место в банковской системе Республики Беларусь (доля активов банка в банковской системе составляет 0,7%). Нормативный капитал ЗАО «ТК Банк» на 1 апреля 2017 года составил 151,6 млн рублей.