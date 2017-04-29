По состоянию на 1 апреля 2017 года госдолг Беларуси составил 35,0 млрд рублей – по сравнению с началом года, он уменьшился на 2,0 млрд рублей, или на 5,3%.

Минфин рапортует , что внешний государственный долг составил 13,6 млрд долларов США, уменьшившись с начала года на 65,2 млн долларов США (с учетом курсовых разниц), или на 0,5%.

За первый квартал власти привлекли 169 млн долларов США внешних государственных займов: 111,3 млн долларов США взяты у правительства РФ, 28,1 млн- у банков КНР; 27,3 млн- у МБРР; 2,3 млн – у ЕБРР и СИБ.

За первый квартал государство выплатило по долгам 308,5 млн долларов США: 107,1 млн – правительству РФ, 98,9 млн – банкам КНР; 88,3 млн – Евразийскому фонду стабилизации и развития; 13,3 млн – МБРР; 0,7 млн – США; 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.

Внутренний госдолг составил 9,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.

За январь-март 2017 года правительство разместило внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 130,1 млн долларов США; погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 324,0 млн долларов США и 14,1 млн рублей.

Выплаты по госдолгу в 2017 году составят 3,2 млрд долларов США. На снижение госдолга влияет, в первую очередь, снижение курса доллара. Снижение госдолга свидетельствует о том, что рефинансировать госдолг пока не удается , считает старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

В конце апреля белорусская сторона получила от России долгожданный третий транш кредита в 300 млн долларов. И практически сразу ЕАБР объявил о внесении корректив в кредитную программу Беларуси с Евразийским фондом стабилизации и развития.

"Народ сдает валюту"

Экономист Лев Марголин считает, что незначительное снижение госдолга произошло за счет продажи валюты населением:

- Народ упорно несет валюту в обменники: продают валюты гораздо больше, чем покупают. Соответственно, "излишки" тут же идут в золотовалютные резервы Нацбанка. Именно это обстоятельство и дает возможность погашать госдолг. 65 миллионов долларов с начала года – небольшая сумма в масштабах государства.

- За первый квартал правительство привлекло займов на сумму 169 миллионов, а погашено – на 308,5 миллионов долларов.