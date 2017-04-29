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Народ погашает госдолг Беларуси
29.04.2017 18:23 — Новости Экономики | БДГ
По состоянию на 1 апреля 2017 года госдолг Беларуси составил 35,0 млрд рублей – по сравнению с началом года, он уменьшился на 2,0 млрд рублей, или на 5,3%.
Минфин
За первый квартал власти привлекли 169 млн долларов США внешних государственных займов: 111,3 млн долларов США взяты у правительства РФ, 28,1 млн- у банков КНР; 27,3 млн- у МБРР; 2,3 млн – у ЕБРР и СИБ.
За первый квартал государство выплатило по долгам 308,5 млн долларов США: 107,1 млн – правительству РФ, 98,9 млн – банкам КНР; 88,3 млн – Евразийскому фонду стабилизации и развития; 13,3 млн – МБРР; 0,7 млн – США; 0,2 млн долларов США – ЕБРР и СИБ.
Внутренний госдолг составил 9,6 млрд рублей, уменьшившись с начала года на 0,7 млрд рублей (с учетом курсовых разниц), или на 6,4%.
За январь-март 2017 года правительство разместило внутренних валютных государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 130,1 млн долларов США; погашено валютных и рублевых государственных облигаций для юридических и физических лиц на сумму 324,0 млн долларов США и 14,1 млн рублей.
В конце апреля белорусская сторона
"Народ сдает валюту"
Экономист Лев Марголин считает, что незначительное снижение госдолга произошло за счет продажи валюты населением:
- Народ упорно несет валюту в обменники: продают валюты гораздо больше, чем покупают. Соответственно, "излишки" тут же идут в золотовалютные резервы Нацбанка. Именно это обстоятельство и дает возможность погашать госдолг. 65 миллионов долларов с начала года – небольшая сумма в масштабах государства.
- За первый квартал правительство привлекло займов на сумму 169 миллионов, а погашено – на 308,5 миллионов долларов.
- Кроме продажи валюты населением, есть и другие источники поступления валюты. Существует и обязательная продажа валюты предприятиями, хоть и сокращается год от года (в физических объемах), меняется цена на золото: иногда ничего не убыло и не прибыло, а цена на золото поднялась – вот и золотовалютные резервы выросли. Однако все это касается небольших сумм: для государства 50-100 миллионов – это ничего. Сейчас
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По состоянию на 1 апреля 2017 года госдолг Беларуси составил 35,0 млрд рублей – по сравнению с началом года, он уменьшился на 2,0 млрд рублей, или на 5,3%.
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