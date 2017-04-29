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На два года продлили механизм закупок кубинских лекарств взамен на технику МАЗ и МТЗ

30.04.2017 11:48 — Новости Экономики | Tut.by  
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Механизм закупок кубинских лекарственных препаратов взамен на поставляемую белорусскую технику пролонгирован на два года. Соответствующий указ президента Беларуси № 140 от 28 апреля «О реализации международного договора» опубликован на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В частности, документом предусмотрено, что ГО «Белресурсы» закупает у фармацевтических организаций Кубы лекарственные средства, а также поставляет в эту страну для расчетов сельскохозяйственную, автомобильную технику и запасные части к ней производства МАЗ и МТЗ.

В дальнейшем кубинские лекарства распределяются между белорусскими фармацевтическими предприятиями «Белмедпрепараты» и «Белфармация», которые рассчитываются за их поставку с ГО «Белресурсы». Данные денежные средства затем направляются минским автомобильному и тракторному заводам.

Контроль за выполнением указа возложен на КГК Беларуси.

Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение двух лет.

 
 
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Документом предусмотрено, что ГО "Белресурсы" закупает у фармацевтических организаций Кубы лекарственные средства, а также поставляет в эту страну для расчетов...

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