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На два года продлили механизм закупок кубинских лекарств взамен на технику МАЗ и МТЗ
30.04.2017 11:48 — Новости Экономики | Tut.by
В частности, документом предусмотрено, что ГО «Белресурсы» закупает у фармацевтических организаций Кубы лекарственные средства, а также поставляет в эту страну для расчетов сельскохозяйственную, автомобильную технику и запасные части к ней производства МАЗ и МТЗ.
В дальнейшем кубинские лекарства распределяются между белорусскими фармацевтическими предприятиями «Белмедпрепараты» и «Белфармация», которые рассчитываются за их поставку с ГО «Белресурсы». Данные денежные средства затем направляются минским автомобильному и тракторному заводам.
Контроль за выполнением указа возложен на КГК Беларуси.
Документ вступает в силу после его официального опубликования и действует в течение двух лет.
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Документом предусмотрено, что ГО "Белресурсы" закупает у фармацевтических организаций Кубы лекарственные средства, а также поставляет в эту страну для расчетов...
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