Новое месторождение нефти в Жлобинском районе с предварительными запасами от 350 до 800 тысяч тонн обнаружено в традиционном "нефтенасыщенном" регионе Беларуси. Речь идет о геологических запасах, объемы извлекаемых запасов в министерстве пока не уточняют. Нельзя сказать, что новое месторождение значительно повлияет на экономику страны — в год Беларусь закупает у России от 18 до 22 миллионов тонн нефти. Тем не менее, обнаружение любого месторождения, пусть и маленького, для белорусов своевременно.



© Sputnik Максим Богодвид Минприроды о новом месторождении: в этом районе еще есть залежи нефти

Президент Беларуси Александр Лукашенко несколько раз требовал от нефтяников активизировать поиски залежей углеводородов в республике, полагая, что "если есть нефть, то где-то должен быть и газ". В декабре 2016 года вице-премьер Михаил Русый, выступая в парламенте, заявил, что в республике может быть дополнительно открыто несколько месторождений нефти с запасами до пяти миллионов тонн.

Sputnik вспомнил, где в Беларуси нефть и легко ли ее извлечь.

2016 год: Угольское месторождение

В январе геологи оповестили белорусов об открытии нового Угольского месторождения нефти — крупнейшего за десять лет.

В год Беларусь добывает порядка 1,645 миллиона тонн нефти — примерно столько же составляют геологические запасы Угольского месторождения в Гомельской области. Сейчас в сутки в этом месторождении добывают порядка сорока тонн нефти. Главная проблема месторождения — глубина залежи: проектная глубина скважины №1 Угольского месторождения — 5,2 километра. Так, например, в одном из крупных нефтяных месторождений Татарстана глубина залежи составляет всего 1,6 километра, при этом геологические запасы в несколько раз превышают запасы белорусского месторождения.

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Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 0:41 / 4.49Mb / просмотров видео: 170) Sputnik / Виктор Толочко © Sputnik / Виктор Толочко Добыча нефти в новом месторождении "Угольское"

Эксплуатационные затраты в Угольском месторождении выше, чем в других белорусских нефтяных месторождениях, признают на "Белоруснефти". Тем не менее, там утверждают, что открытие месторождения для Беларуси оказалось очень своевременным.

"Любая нефтедобывающая компания заинтересована в том, чтобы наращивать добычу нефти, а в Беларуси ввиду ограниченности ресурсов это задача номер один для всех государственных институтов. Это выполнение плана геологоразведочных работ, это работа, которая увенчалась успехом. К сожалению, так бывает не всегда", — рассказал начальник нефтегазодобывающего управления "Речицанефть" Сергей Стельмашок.

Кстати, еще зимой геологи предсказывали, что рядом с Угольским месторождением могут оказаться и другие, однако говорить об этом наверняка не решались.

2015 год: маленькое, но своевременное

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В августе 2015 года было открыто Южно-Шатилковское месторождение, расположенное в Светлогорском районе. Ее запасы оцениваются примерно в 700 тонн.

Тогда в "Белоруснефти" заявили, что не видят предпосылок для увеличения объемов добычи нефти в республике и потому намерены ориентироваться на удаленную нефтедобычу. Практически все наши месторождения находятся на 3-4 стадиях разработки.

Сколько нужно?

Сейчас из 81 месторождения нефти в Беларуси разрабатываются только 62, остальные — нерентабельны, но и эти геологические запасы стоят на балансе "Белоруснефти". Сегодня на балансах "Белоруснефти" из разведанных и извлекаемых запасов находится около 50 миллионов тонн.



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В республике максимальный уровень добычи нефти был зафиксирован в 1975 году — тогда добывали порядка 7,96 миллиона тонн в год, а в 1997 году цифры были куда скромнее — около 1,82 миллиона тонн. В результате активной эксплуатации скважин во времена Советского Союза сейчас Беларусь пришла к тому, что многие месторождения на грани истощения.

В последние три года "Белоруснефть" стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллиона тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза — в основном в Германию, белорусские предприятия перерабатывают нефть, которая закупается у Российской Федерации.