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Глава Минсельхозпрода: Очень хотелось бы проверить российские предприятия, в том числе и молочные

01.05.2017 00:00 — Новости Экономики | Tut.by  
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Беларусь хотела бы проинспктировать российские предприятия. Об этом заявил в воскресной итоговой программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» глава Минсельхозпрода Леонид Заяц.

«Мы тоже хотим побывать на российских предприятиях, в том числе молочных, чтобы посмотреть, как же там поставлена работа, — отметил Заяц. — Но почему-то таких приглашений и пожеланий с российской стороны пока нет».

Министр также напомнил, что с 1 мая специалисты Россельхознадзора по приглашению белорусской стороны проверят предприятия, которые пока не могут поставлять продукцию в Россию.

Что касается отказа главы российского ведомтсва Сергея Данкверта работать с Беларусью, то, как заметил Леонид Заяц, наша страна не создавала какх-то «невыносимых условий».

«Поводов для этого не было. Мы — законопослушные люди. Работа не изменилась. Мы работаем с теми службами, с которыми работали до этого. Хотелось бы, конечно, чтобы эти службы слышали своих партнеров. Слышали Республику Беларусь», — подчеркнул белорусский министр.

Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело. В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили, что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре».

В конце марта Данкверт в письменной форме через Генпрокуратуру РФ ответил на вопросы белорусских правоохранителей, подробно объяснив причины запрета на ввоз мясной и молочной продукции с ряда предприятий Беларуси.

Сам Данкверт заявил, что воздержится от поездок в Беларусь и что, если и приедет, то «только с телевидением», несмотря на уверения главы Минсельхозпрода Беларуси Леонида Зайца, что тот гарантирует Данкверту возвращение в Россию. Также глава российского ведомства попросил снять с него обязанности по контролю за поставками товаров из Беларуси.

3 апреля после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий АПК, «в отношении которых возникли какие-то сомнения».

 
 
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"Но почему-то таких приглашений и пожеланий с российской стороны пока нет", - отметил Заяц.

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