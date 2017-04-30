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Глава Минсельхозпрода: Очень хотелось бы проверить российские предприятия, в том числе и молочные
01.05.2017 00:00 — Новости Экономики | Tut.by
Беларусь хотела бы проинспктировать российские предприятия. Об этом заявил в воскресной итоговой программе «Главный эфир» телеканала
«Мы тоже хотим побывать на российских предприятиях, в том числе молочных, чтобы посмотреть, как же там поставлена работа, — отметил Заяц. — Но почему-то таких приглашений и пожеланий с российской стороны пока нет».
Министр также напомнил, что с 1 мая специалисты Россельхознадзора по приглашению белорусской стороны
Что касается отказа главы российского ведомтсва Сергея Данкверта работать с Беларусью, то, как заметил Леонид Заяц, наша страна не создавала какх-то «невыносимых условий».
«Поводов для этого не было. Мы — законопослушные люди. Работа не изменилась. Мы работаем с теми службами, с которыми работали до этого. Хотелось бы, конечно, чтобы эти службы слышали своих партнеров. Слышали Республику Беларусь», — подчеркнул белорусский министр.
Напомним, 3 февраля Александр Лукашенко
В конце марта Данкверт в письменной форме через Генпрокуратуру РФ
Сам Данкверт
3 апреля после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий АПК, «в отношении которых возникли какие-то сомнения».
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"Но почему-то таких приглашений и пожеланий с российской стороны пока нет", - отметил Заяц.
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