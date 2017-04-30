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Fitch: разрешение спора с Россией не устраняет проблему Беларуси к финансированию
01.05.2017 09:29 — Новости Экономики | Tut.by
План властей Беларуси по финансированию предполагает увеличение недолговых доходов в иностранной валюте до 1,8 млрд долларов в 2017 году по сравнению с 1,2 млрд долларов в прошлом году и выплаты ЕФСР в размере 1 млрд долларов. В то же время сокращение риска внешней ликвидности в преддверии наступления сроков выплат по евробондам в январе 2018 года на сумму 800 млн долларов также будет зависеть от привлечения дополнительных источников иностранной валюты и, как следствие, от других составляющих плана финансирования, считают эксперты. В частности, возврата к эмиссиям на международных рынках капитала, которые, по прогнозам государства, обеспечат 800 млн долларов, и способности государства привлекать заимствования в иностранной валюте на внутреннем рынке.
Правительство Беларуси указало, что может обратиться за помощью в МВФ, но прогнозы агентства Fitch не учитывают данный момент, поскольку «сроки какого-либо соглашения являются в высокой степени неопределенными».
Уязвимость Беларуси в плане внешнего финансирования, обусловленная низкими золотовалютными резервами и высоким чистым внешним долгом, является долгосрочным недостатком для кредитоспособности и отражается в низком суверенном рейтинге Беларуси, который агентство подтвердило в феврале на уровне «B-»/прогноз «Стабильный».
Аналитики агентства по-прежнему ожидают, что белорусская экономика останется в рецессии в 2017 году.
В 2017 году платежи Беларуси по внешнему и внутреннему государственному долгу составляют около 3,5 млрд долларов, в том числе на платежи по внешнему долгу планируется направить 1,8 млрд долларов, по внутреннему — 1,7 млрд долларов.
На минувшей неделе Беларусь после почти полугодичной паузы
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