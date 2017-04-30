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Лукашенко одобрил механизм создания гостиничного холдинга Управления делами президента

01.05.2017 11:01 — Новости Экономики | Tut.by  
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Александр Лукашенко позволил подкорректировать систему расчетов по кредитам за строительство «Президент-Отеля» ради создания гостиничного холдинга Управления делами президента. Это следует из президентского указа № 139 от 27 апреля 2017 года.

Данным документом вносятся изменения в указ от 16 августа 2010 г. № 424 «Об условиях реконструкции гостиницы «Октябрьская». С помощью данного указа был реализован инвестпроект по преобразованию «Октябрьской» в «Президент-Отель». Заказчиком выступало РУП «Отель Минск».

Свежеиспеченным указам предусмотрена реорганизация РУП «Отель Минск» и РУП «Президент-Отель» путем присоединения их к республиканским дочерним унитарным предприятиям «Гостиница «Четыре звезды» и «Гостиница «Пять звезд» соответственно.

Документом также установлено, что часть прибыли (дохода), подлежащая перечислению в республиканский бюджет, уплачивается в размере 5% независимо от уровня рентабельности РУП «Отель Минск» в 2010—2017 годах (включительно), РУП «Президент-Отель» в 2014—2017 годах (включительно), РДУП «Гостиница «Четыре звезды» и «Гостиница «Пять звезд» в период с даты реорганизации указанных предприятий по 31 декабря года (включительно), в котором истекает срок полного погашения кредитов, привлеченных для реализации инвестиционного проекта, и процентов по ним согласно кредитным договорам.

До момента погашения кредиторской задолженности отелям позволено не выплачивать часть дохода в государственный целевой бюджетный фонд национального развития.

Реконструкцией гостиницы «Октябрьская» занималась турецкая компания «Эмсаш». Структуры УДП привлекли займ на 100 млн долларов сроком на десять лет у экспортного кредитного банка Турции «Тюрк Эксимбанк».

О том, что отели УДП объединят в холдинг, стало известно осенью 2016 года. В ведении Управления делами президента находятся «Президент-отель», отель «Планета», гостиничный комплекс «Юбилейный» и «Отель «Минск». Планировалось, что холдинг возглавит бывший министр предпринимательства и инвестиций Александр Сазонов.

 
Теги: Минск
 
 
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