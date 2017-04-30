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Проблемные активы белорусских банков вновь стали расти

01.05.2017 11:11 — Новости Экономики | Tut.by  
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Проблемные активы белорусских банков вновь стали расти. Как сообщается в статистическом бюллетене Национального банка, на 1 апреля доля проблемных активов в банковской системе составила 13,7%.

За март доля проблемных активов в портфеле белорусских банков увеличилась на 0,4 процентного пункта, в феврале она была неизменной. С начала года (за первый квартал) удельный вес проблемных активов вырос на 0,9 процентного пункта.

Следует отметить, что доля проблемных активов в банковской системе Беларуси быстрыми темпами увеличивалась в прошлом году и за январь-октябрь выросла с 6,8% до рекордных 14,9%.

В четвертом квартале 2016-го в результате передачи необслуживаемых кредитов с баланса "Балагропромбанка" на баланс государственного "Агентства по управлению активами" доля проблемных активов в банковской системе снизилась с 14,9% до 12,8% на начало нынешнего года.

По мнению международных агентств, которые рейтингуют белорусские банки, в 2017 году уровень проблемных активов в банковской системе Беларуси может продолжать расти. "Мы ожидаем, что тенденция ухудшения качества активов белорусских банков продолжится в течение 2017 года, поскольку кредитные риски остаются высокими", — прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.

Негативное давление на банковский сектор Беларуси со стороны экономики в 2017 году сохранится, считают они. "Мы сохраняем негативный прогноз по банковскому сектору Беларуси. Мы ожидаем, что давление на сектор в течение 2017 года сохранится, и оно будет обусловлено рецессией последних двух лет и последствиями девальвации национальной валюты", — считают аналитики агентства Fitch Ratings.

Как полагают зарубежные эксперты, рост проблемных активов в банковской системе Беларуси обусловлен тем, что власти в целях замедления инфляции стали сокращать объемы господдержки неэффективного госсектора.

"Сейчас объемы поддержки в Беларуси снижаются. Связанное с этим ухудшение финансового состояния госпредприятий приводит к росту проблемных активов и вновь обостряет проблему необходимости трансформации неэффективного госсектора", — считают эксперты Центра макроэкономических исследований "Сбербанка".

 
Теги: Курсы валют
 
 
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За март доля проблемных активов в портфеле белорусских банков увеличилась на 0,4 процентного пункта, в феврале она была неизменной. С начала года (за первый квартал)...

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