Проблемные активы белорусских банков вновь стали расти. Как сообщается в статистическом бюллетене Национального банка, на 1 апреля доля проблемных активов в банковской системе составила 13,7%.

За март доля проблемных активов в портфеле белорусских банков увеличилась на 0,4 процентного пункта, в феврале она была неизменной. С начала года (за первый квартал) удельный вес проблемных активов вырос на 0,9 процентного пункта.



Следует отметить, что доля проблемных активов в банковской системе Беларуси быстрыми темпами увеличивалась в прошлом году и за январь-октябрь выросла с 6,8% до рекордных 14,9%.



В четвертом квартале 2016-го в результате передачи необслуживаемых кредитов с баланса "Балагропромбанка" на баланс государственного "Агентства по управлению активами" доля проблемных активов в банковской системе снизилась с 14,9% до 12,8% на начало нынешнего года.



По мнению международных агентств, которые рейтингуют белорусские банки, в 2017 году уровень проблемных активов в банковской системе Беларуси может продолжать расти. "Мы ожидаем, что тенденция ухудшения качества активов белорусских банков продолжится в течение 2017 года, поскольку кредитные риски остаются высокими", — прогнозируют аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings.



Негативное давление на банковский сектор Беларуси со стороны экономики в 2017 году сохранится, считают они. "Мы сохраняем негативный прогноз по банковскому сектору Беларуси. Мы ожидаем, что давление на сектор в течение 2017 года сохранится, и оно будет обусловлено рецессией последних двух лет и последствиями девальвации национальной валюты", — считают аналитики агентства Fitch Ratings.



Как полагают зарубежные эксперты, рост проблемных активов в банковской системе Беларуси обусловлен тем, что власти в целях замедления инфляции стали сокращать объемы господдержки неэффективного госсектора.



"Сейчас объемы поддержки в Беларуси снижаются. Связанное с этим ухудшение финансового состояния госпредприятий приводит к росту проблемных активов и вновь обостряет проблему необходимости трансформации неэффективного госсектора", — считают эксперты Центра макроэкономических исследований "Сбербанка".