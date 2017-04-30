1,5 тысячи человек собралось в Могилеве на первомайский митинг, организованный властями, сообщают naviny.by . Несанкционированная акция оппозиции не состоялась.



Фото: Радио «Свобода»

Около 1500 человек приняли участие в организованном властями первомайском митинге в Могилеве.

Официальному первомайскому митингу предшествовало возложение цветов к памятнику Ленину у здания Могилевского облисполкома. В этом году количество пришедших на мероприятие значительно превышало число участников первомайских торжеств в предыдущие годы. Собравшиеся были с государственными флагами, флагами БРСМ, «Белой Руси», Федерации профсоюзов Беларуси, Коммунистической партии Беларуси.

После возложения цветов участники митинга переместились к другой стороне здания облисполкома, где находится областная доска почета. Там раздавались буклеты «Гордость Могилевщины 2016», где были указаны организации, достигшие наилучших показателей за прошлый год, победители областного конкурса «Человек года Могилевщины». После небольших музыкальных выступлений и вручения цветов ветеранам к собравшимся обратился глава областной «вертикали» Владимир Доманевский.

- В современных условиях развития мировой экономики предприятия Могилевщины находят точки экономического роста за счет развития интеллектуального и творческого потенциала человека, модернизации производств, поиска новых идей и технологий. Самое главное — сохранить квалифицированные кадры, поддержать людей в трудной ситуации. Сделать все необходимое для защиты трудовых прав граждан — это наша с вами задача, задача крупных предприятий, работодателей, профессиональных союзов, общественных организаций», — заявил председатель Могилевского облисполкома.

Затем прошла процедура вручения свидетельств о занесении на областную доску почета отличившихся организаций и граждан.

На площади Ленина в Могилеве обновили областную Доску почета новыми именами, после по традиции чиновники и представители общественных организаций возложили цветы к памятнику Ленину.

Митинг на площади Ленина в Могилеве 1 мая собрались провести и оппозиционеры. Однако власти не санкционировали мероприятие.

Заявку в горисполком на проведение митинга 1 мая подавали активисты Александр Царук и Роман Мищенко, пишет mspring.online . Зампредседателя горисполкома Алла Галушко ответила, что для таких мероприятий отведена специальная площадка около стадиона на улице Челюскинцев. Тем не менее активисты сообщили, что митинг все равно состоится в 10 утра.

По данным радио «Свобода» , акция оппозиции не состоялась. Один из организаторов не смог выйти из квартиры, так как под его окнами стоял милицейский УАЗ, другой, пишет «Свобода», на связь пока не выходит.