|
Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года
01.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
На фоне высокой концентрации праздничных дней снижение цен на вторичном рынке жилья замедлилось, но останавливаться пока не собирается. За прошедшую неделю
На протяжении трех последних недель цены на новостройки не оглядываются на “вторичку” и демонстрируют медленный рост. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1124 $/м2. Разрыв между ценовыми индикаторами первичного и вторичного рынков сократился до 22 $/м2, что является повторением минимального значения прошлого года. Примечательно, что в 2016 году это событие предшествовало переломному моменту в ценовой динамике.
Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:
Обилие праздников в этом году остановило рост числа выставленных на продажу квартир, который мы непрерывно наблюдали первые три месяца 2017 года. 4 из последних 5 недель закончились сокращением предложения, на минувшей неделе оно составило -0,7%. Быстрее остальных базу “покидали” 3- и 4-комнатные квартиры, которых за неделю стало меньше на 1,1 и 2,1%, соответственно. Что касается квартир с одной и двумя комнатами, то их предложение сократилось не так значительно – на 0,2%-0,3%.
Год назад доля 1-комнатных квартир в общей структуре предложения была меньше, чем сейчас (25,6% против 27,5%). В контексте данного показателя это ощутимая разница, которая свидетельствует о том, что на рынке стало больше обменов с доплатой.
Структура предложения по типам квартир выглядит на 1 мая следующим образом:
Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:
Цены на все типы квартиры двигались в одном направлении – вниз. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры потеряли в цене за неделю 0,1-0,2%. У 4-комнатных квартир снижение было более весомым и составило 0,7%.
Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 1 мая выглядит следующим образом:
Вторую неделю подряд городские районы делятся на две равные группы в зависимости от того, где квартиры подорожали или подешевели. Рост цен на 0,1-0,3% был зафиксирован в Заводском, Ленинском, Октябрьском и Фрунзенском районах. На 0,1-0,5% подешевели квартиры в Партизанском, Советском, Московском и Центральном районах. В Первомайском районе динамика была нулевой.
Если рассматривать изменения цен за последний месяц, то у трех районов оно будет положительным, а у шести – отрицательным.
Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:
По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:
Брест – 696 $/м2 (+0,3%), Витебск – 542 $/м2 (-0,2%), Гомель – 569 $/м2 (-0,6%), Гродно – 693 $/м2 (+0,3%), Могилев – 567 $/м2 (+0,2%).
Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:
Москва:
Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и остаётся на уровне 2 961 $/м2. Информация подготовлена по данным портала
Киев:
· Средняя цена на вторичном рынке за неделю не изменилась и составляет 1470 $/м2.
· Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,5% до 797 $/м2. Источник данных – украинский портал
Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За неделю, с 24 апреля по 1 мая 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...
|
Архив (Новости Экономики)
Комментарии