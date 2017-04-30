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Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

01.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by  
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На фоне высокой концентрации праздничных дней снижение цен на вторичном рынке жилья замедлилось, но останавливаться пока не собирается. За прошедшую неделю индекс цен на квартиры в Минске опустился на 0,2%, и составил 1146 $/м2. Минимальное значение индекса за последние 10 лет обновляется уже седьмую неделю подряд

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

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На протяжении трех последних недель цены на новостройки не оглядываются на “вторичку” и демонстрируют медленный рост. Средняя цена квартир в новостройках Минска выросла за неделю на 0,1% и составила 1124 $/м2. Разрыв между ценовыми индикаторами первичного и вторичного рынков сократился до 22 $/м2, что является повторением минимального значения прошлого года. Примечательно, что в 2016 году это событие предшествовало переломному моменту в ценовой динамике.

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

Динамика изменения объема предложения выглядела на прошедшей неделе следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

Обилие праздников в этом году остановило рост числа выставленных на продажу квартир, который мы непрерывно наблюдали первые три месяца 2017 года. 4 из последних 5 недель закончились сокращением предложения, на минувшей неделе оно составило -0,7%. Быстрее остальных базу “покидали” 3- и 4-комнатные квартиры, которых за неделю стало меньше на 1,1 и 2,1%, соответственно. Что касается квартир с одной и двумя комнатами, то их предложение сократилось не так значительно – на 0,2%-0,3%.

Год назад доля 1-комнатных квартир в общей структуре предложения была меньше, чем сейчас (25,6% против 27,5%). В контексте данного показателя это ощутимая разница, которая свидетельствует о том, что на рынке стало больше обменов с доплатой. Опыт прошлых лет также подсказывает нам, что при такой доле 1-комнатных квартир, как сейчас, преобладать должна негативная динамика цен.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 1 мая следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

Цены на различные типы квартир за неделю претерпели следующие изменения:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

Цены на все типы квартиры двигались в одном направлении – вниз. Одно-, двух- и трехкомнатные квартиры потеряли в цене за неделю 0,1-0,2%. У 4-комнатных квартир снижение было более весомым и составило 0,7%.

Динамика изменения цен предложения квартир в районах Минска на 1 мая выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

Вторую неделю подряд городские районы делятся на две равные группы в зависимости от того, где квартиры подорожали или подешевели. Рост цен на 0,1-0,3% был зафиксирован в Заводском, Ленинском, Октябрьском и Фрунзенском районах. На 0,1-0,5% подешевели квартиры в Партизанском, Советском, Московском и Центральном районах. В Первомайском районе динамика была нулевой.

Если рассматривать изменения цен за последний месяц, то у трех районов оно будет положительным, а у шести – отрицательным.

Распределение предложения квартир по районам Минска выглядит следующим образом:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

Следующая ценовая ситуация установилась в микрорайонах города:

Мониторинг цен предложения квартир в Минске за 24 апреля – 1 мая 2017 года

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация:

Брест – 696 $/м2 (+0,3%), Витебск – 542 $/м2 (-0,2%), Гомель – 569 $/м2 (-0,6%), Гродно – 693 $/м2 (+0,3%), Могилев – 567 $/м2 (+0,2%).

Для сравнения приведем средние цены на недвижимость в Москве и Киеве:

Москва:

Средняя цена на вторичном рынке за прошедшую неделю не изменилась и остаётся на уровне 2 961 $/м2. Информация подготовлена по данным портала irn.ru.

Киев:

·  Средняя цена на вторичном рынке за неделю не изменилась и составляет 1470 $/м2.

·  Средняя цена квартир на первичном рынке Киева в долларовом эквиваленте выросла на 0,5% до 797 $/м2. Источник данных – украинский портал Realt.ua.

Данные подготовлены информационно-аналитическим центром портала Realt.by – недвижимость.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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За неделю, с 24 апреля по 1 мая 2017 года, информационно-аналитическим центром Realt.by были отмечены следующие изменения на первичном и вторичном рынках недвижимости...

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