Обилие праздников в этом году остановило рост числа выставленных на продажу квартир, который мы непрерывно наблюдали первые три месяца 2017 года. 4 из последних 5 недель закончились сокращением предложения, на минувшей неделе оно составило -0,7%. Быстрее остальных базу “покидали” 3- и 4-комнатные квартиры, которых за неделю стало меньше на 1,1 и 2,1%, соответственно. Что касается квартир с одной и двумя комнатами, то их предложение сократилось не так значительно – на 0,2%-0,3%.

Год назад доля 1-комнатных квартир в общей структуре предложения была меньше, чем сейчас (25,6% против 27,5%). В контексте данного показателя это ощутимая разница, которая свидетельствует о том, что на рынке стало больше обменов с доплатой. Опыт прошлых лет также подсказывает нам, что при такой доле 1-комнатных квартир, как сейчас, преобладать должна негативная динамика цен.

Структура предложения по типам квартир выглядит на 1 мая следующим образом:



