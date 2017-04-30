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Оппозиция отмечает 1 Мая уличными протестами (Обновляется)
01.05.2017 13:03 — Новости Экономики | Tut.by
В понедельник, в День солидарности трудящихся, оппозция позвала белорусов выйти сразу на несколько уличных акций протеста. Организаторы объясняли, что хотят выступить за достойные зарплаты, отмену «налога на тунеядство» и социальную справедливость. Мингорисполлком разрешил лишь митинг в Парке дружбы народов. Но заявители от этого предложения отказались.
Николай Статкевич призывал людей прийти на праздничное собрание на Октябрьской площади. Он не подавал заявку на проведение акции, а лишь проинформировал о своих планах Мингорисполком. На площади, как передает корреспондент TUT.BY, собралось около 40−50 человек, в том числе глава движения «За свободу» Юрий Губаревич, Владимир Некляев, супруга Статкевича Марина Адамович.
Сам Статкевич за несколько дней до акции был
14.18. Милиция в громкоговоритель призывала людей разойтись, поскольку мероприятие не санкционировано. Предупреждают, что в противном случае быдет применена сила и спецсредства.
14.17. Число собравшихся выросло до сотни. Некляев сказал, что часто "человек в выборе между хлебом и свободой отдает предпочтение хлебу, но в итоге может остаться без всего". Он признал проблемы внутри сегодняшней белорусской оппозиции и сказал, что добиться перемен можно только после объединения усилий.
14.03. Минчанина Андрея на Октябрьской площади милиция просит свернуться флаг. Он рассказывает. что на акция протеста против декрета № 3 уже четвертый раз, за участие в Дне Воли он получил штраф. Говорит, что будет выходить на акции протеста до тех пор, пока «власть не перестанет издеваться над людьми».
Белорусский конгресс демократических профсоюзов вместе с правоцентристской оппозиционной коалицией хотел провести сегодня Марш солидарности от Академии наук до площади Бангалор. Но Мингорисполком
Акции протеста проходят сегодня и в регионах.
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Организаторы объясняли, что хотят выступить за достойные зарплаты, отмену "налога на тунеядство" и социальную справедливость.
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