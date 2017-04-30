В понедельник, в День солидарности трудящихся, оппозция позвала белорусов выйти сразу на несколько уличных акций протеста. Организаторы объясняли, что хотят выступить за достойные зарплаты, отмену «налога на тунеядство» и социальную справедливость. Мингорисполлком разрешил лишь митинг в Парке дружбы народов. Но заявители от этого предложения отказались.

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Николай Статкевич призывал людей прийти на праздничное собрание на Октябрьской площади. Он не подавал заявку на проведение акции, а лишь проинформировал о своих планах Мингорисполком. На площади, как передает корреспондент TUT.BY, собралось около 40−50 человек, в том числе глава движения «За свободу» Юрий Губаревич, Владимир Некляев, супруга Статкевича Марина Адамович.





Сам Статкевич за несколько дней до акции был арестован на 5 суток. Он выйдет на свободу только 2 мая.





14.18. Милиция в громкоговоритель призывала людей разойтись, поскольку мероприятие не санкционировано. Предупреждают, что в противном случае быдет применена сила и спецсредства.

14.17. Число собравшихся выросло до сотни. Некляев сказал, что часто "человек в выборе между хлебом и свободой отдает предпочтение хлебу, но в итоге может остаться без всего". Он признал проблемы внутри сегодняшней белорусской оппозиции и сказал, что добиться перемен можно только после объединения усилий.

14.03. Минчанина Андрея на Октябрьской площади милиция просит свернуться флаг. Он рассказывает. что на акция протеста против декрета № 3 уже четвертый раз, за участие в Дне Воли он получил штраф. Говорит, что будет выходить на акции протеста до тех пор, пока «власть не перестанет издеваться над людьми».



Марина Адамович на Октябрьской площади

Белорусский конгресс демократических профсоюзов вместе с правоцентристской оппозиционной коалицией хотел провести сегодня Марш солидарности от Академии наук до площади Бангалор. Но Мингорисполком разрешил лишь митинг в Парке дружбы народов в 17 часов. От такой альтернативы этого организаторы отказались .

Акции протеста проходят сегодня и в регионах.