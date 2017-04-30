﻿ "Пятую колонну - в пятый угол". Как официальные профсоюзы отметили Первомай. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Пятую колонну - в пятый угол". Как официальные профсоюзы отметили Первомай

01.05.2017 14:32 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в Минске и регионах проходят праздничные мероприятия, посвященные Первомаю.



В столице прошло возложение цветов у стелы «Минск — город-герой», а затем продолжилось в парке Победы. Участвуют представители трудовых коллективов и профсоюзного актива, социальные партнеры, трудовые династии, ветераны труда.









Белорусский народ сохраняет приверженность мирному созидательному труду. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время торжественных мероприятий, посвященных Празднику труда в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.





Орда подчеркнул, что абсолютное большинство белорусов выступают за то, чтобы страна продолжала поступательное развитие. Он пожелал, чтобы белорусский народ и далее сохранял приверженность мирному созидательному труду. «Федерация профсоюзов выступала и выступает за конструктивный социальный диалог, мирное поступательное решение всех вопросов трудящихся», — отметил председатель ФПБ. В Беларуси есть стабильность и возможность мирно трудиться, а это самое главное условие, которое позволяет преодолевать все сложности, добавил он.








 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В столице праздничные мероприятия начались с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой", а затем продолжились в парке Победы.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Макрон за неделю до выборов допустил перспективу Frexit
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика