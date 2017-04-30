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"Пятую колонну - в пятый угол". Как официальные профсоюзы отметили Первомай
01.05.2017 14:32 — Новости Экономики | Tut.by
Сегодня в Минске и регионах проходят праздничные мероприятия, посвященные Первомаю.
В столице прошло возложение цветов у стелы «Минск — город-герой», а затем продолжилось в парке Победы. Участвуют представители трудовых коллективов и профсоюзного актива, социальные партнеры, трудовые династии, ветераны труда.
Орда подчеркнул, что абсолютное большинство белорусов выступают за то, чтобы страна продолжала поступательное развитие. Он пожелал, чтобы белорусский народ и далее сохранял приверженность мирному созидательному труду. «Федерация профсоюзов выступала и выступает за конструктивный социальный диалог, мирное поступательное решение всех вопросов трудящихся», — отметил председатель ФПБ. В Беларуси есть стабильность и возможность мирно трудиться, а это самое главное условие, которое позволяет преодолевать все сложности, добавил он.
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В столице праздничные мероприятия начались с возложения цветов у стелы "Минск - город-герой", а затем продолжились в парке Победы.
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