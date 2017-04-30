Сегодня в Минске и регионах проходят праздничные мероприятия, посвященные Первомаю.









В столице прошло возложение цветов у стелы «Минск — город-герой», а затем продолжилось в парке Победы. Участвуют представители трудовых коллективов и профсоюзного актива, социальные партнеры, трудовые династии, ветераны труда.































Белорусский народ сохраняет приверженность мирному созидательному труду. Об этом сегодня журналистам заявил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда во время торжественных мероприятий, посвященных Празднику труда в Минске, передает корреспондент БЕЛТА .













Орда подчеркнул, что абсолютное большинство белорусов выступают за то, чтобы страна продолжала поступательное развитие. Он пожелал, чтобы белорусский народ и далее сохранял приверженность мирному созидательному труду. «Федерация профсоюзов выступала и выступает за конструктивный социальный диалог, мирное поступательное решение всех вопросов трудящихся», — отметил председатель ФПБ. В Беларуси есть стабильность и возможность мирно трудиться, а это самое главное условие, которое позволяет преодолевать все сложности, добавил он.























