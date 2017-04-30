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Один из старейших людей планеты умер в возрасте 146 лет

01.05.2017 17:26 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сапармен Содименджо (Saparman Sodimejo), более известный как «дедушка Гото» (Mbah Gotho), умер на индонезийском острове Явы в возрасте 146 лет. Он считается самым старым человеком Земли, передает «Би-би-си», однако официально этот статус за ним закреплен не был.

Гото был доставлен в больницу 12 апреля с жалобами на ухудшение здоровья. Однако уже спустя шесть дней потребовал, чтобы его вернули домой. Внук долгожителя рассказал, что с тех пор он съел лишь ложку каши и немного выпил.

Доподлинно нельзя установить возраст Гото, так как он родился до 1900 года. Именно в это время в Индонезии начали учет рождаемости. Однако согласно удостоверению, полученному в 2014 году, Гото родился 31 декабря 1870 года. Отмечается, что всю жизнь он был заядлым курильщиком, а прожить столько лет ему помогла «любовь».

За это время он пережил четырех жен, 10 братьев и сестер, а также всех своих детей. Его внук рассказал, что Содименджо был похоронен в понедельник, 1 мая, на кладбище, место на котором было куплено еще несколько лет назад.

 
 
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Сапармен Содименджо (Saparman Sodimejo), более известный как "дедушка Гото" (Mbah Gotho), умер на индонезийском острове Явы

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