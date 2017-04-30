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Павел Северинец задержан и доставлен на Окрестина
01.05.2017 19:45 — Новости Экономики | Tut.by
Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец был задержан после окончания оппозиционной акции протеста,
Как сообщает в «
Скорее всего, политику вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судить Северинца будут 2 мая в суде Центрального района.
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Скорее всего, политику вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии.
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