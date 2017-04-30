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Павел Северинец задержан и доставлен на Окрестина

01.05.2017 19:45 — Новости Экономики | Tut.by  
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Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец был задержан после окончания оппозиционной акции протеста, прошедшей 1 мая в центре Минска.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает в «Фейсбуке» супруг политика Ольга Северинец, Павел находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Скорее всего, политику вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судить Северинца будут 2 мая в суде Центрального района.

 
Теги: Минск
 
 
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Скорее всего, политику вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии.

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