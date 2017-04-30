Сопредседатель оргкомитета по созданию партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северинец был задержан после окончания оппозиционной акции протеста, прошедшей 1 мая в центре Минска.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Как сообщает в « Фейсбуке » супруг политика Ольга Северинец, Павел находится в Центре изоляции правонарушителей на Окрестина.

Скорее всего, политику вменяется в вину участие в несанкционированном массовом мероприятии. Судить Северинца будут 2 мая в суде Центрального района.