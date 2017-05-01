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Крупный импортер продуктов питания на Донбасс наладил розлив на "Кринице"

01.05.2017 23:54 — Новости Экономики | Tut.by  
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Крупнейший импортер продуктов питания в самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики компания «Мастер-Торг» разливает пиво под собственной торговой маркой на минском заводе «Криница».

«Пиво СТМ „Юзбир“ выпускается согласно ГОСТу на производственных мощностях в Республике Беларусь. Качество продукции на всех этапах контролируется государством. В 2010 году завод был полностью переоснащен и на данный момент обладает самым современным пивоваренным оборудованием», говорится на сайте «Мастер-Торга». Как удалось узнать TUT.BY, речь идет о минском пивзаводе «Криница». Розлив «Юзбира» был налажен в феврале, следует из анонса в соцсетях.

Данный бренд состоит из трех сортов, которые выпускаются объемом 0,5 литра в стеклянной бутылке и 1,5 и 2,2 литра в ПЭТ-бутылке.

«Криница» после модернизации имеет свободные производственные мощности. Помимо своей собственной продукции компания разливает пиво и для белорусских розничных сетей.

Компания «Мастер-Торг» — крупнейший импортер товаров массового потребления из России и Беларуси в ДНР и ЛНР.

 
 
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Данный бренд состоит из трех сортов, которые выпускаются объемом 0,5 литра в стеклянной бутылке и 1,5 и 2,2 литра в ПЭТ-бутылке.

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