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Беларусь хочет проинспектировать российские предприятия
01.05.2017 22:27 — Новости Экономики | БДГ
После масштабной проверки Россельхознадзором белорусский Минсельхозпрод выразил желание посетить российские предприятия с ответной инспекцией.
Как заявил в воскресной итоговой программе «Главный эфир» телеканала
Министр сельского хозяйства также отметил, что белорусская сторона не создавала для России и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта лично никаких невыносимых условий. При этом Беларусь просто хотела, чтобы ее партнеры в России ее услышали, отметил министр.
Заяц также рассказал, что с первого мая инспекторы Россельхознадзора
Отметим, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт
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После масштабной проверки Россельхознадзором белорусский Минсельхозпрод выразил желание посетить российские предприятия с ответной инспекцией.
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