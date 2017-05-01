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Беларусь хочет проинспектировать российские предприятия

01.05.2017 22:27 — Новости Экономики | БДГ  
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После масштабной проверки Россельхознадзором белорусский Минсельхозпрод выразил желание посетить российские предприятия с ответной инспекцией.

Как заявил в воскресной итоговой программе «Главный эфир» телеканала «Беларусь 1» глава Минсельхозпрода Леонид Заяц, белорусская сторона не против посетить российские молочные производства и предприятия иного профиля с проверкой. Вот только таких приглашений с российской стороны, по признанию министра, нет.

Министр сельского хозяйства также отметил, что белорусская сторона не создавала для России и главы Россельхознадзора Сергея Данкверта лично никаких невыносимых условий. При этом Беларусь просто хотела, чтобы ее партнеры в России ее услышали, отметил министр.

Заяц также рассказал, что с первого мая инспекторы Россельхознадзора проводят проверки на предприятиях, поставки с которых в РФ были ранее прекращены.

Отметим, что руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт предлагал возбудить уголовное дело против Минсельхозпрода Беларуси за уклонение от сотрудничества с Россельхознадзором по выявлению санкционных продуктов. Ранее в отношении его самого Александр Лукашенко предложил возбудить уголовное дело за то, что он якобы лоббирует интересы российских производителей. В итоге Данкверт отказался курировать проверки белорусских продуктов.

 
 
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После масштабной проверки Россельхознадзором белорусский Минсельхозпрод выразил желание посетить российские предприятия с ответной инспекцией.

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