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Банки могут больше не требовать справки о доходах для выдачи кредитов
02.05.2017 09:27 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Национальный банк Беларуси отменил принятое в 2014 году постановление, согласно которому коммерческие банки были обязаны требовать от граждан справки о доходах для оценки их кредитоспособности, сообщили Sputnik в управлении информации и общественных связей регулятора.
Постановление Нацбанка №253 "О некоторых вопросах предоставления кредитов физическим лицам и финансирования под уступку денежного требования (факторинга)" было принято в апреле 2014 года. Документ предусматривал, что банк обязан для оценки кредитоспособности гражданина требовать справки о размере зарплаты, пенсии, а также документы о предоставлении адресной социальной помощи и иные документы, отражающие материальное состояние физического лица.
"Постановление №253 являлось временным нормативным правовым актом, принятым с целью повышения качества оценки банками кредитоспособности заявителя", — отметили в Нацбанке, поясняя причины отмены этого документа.
Там также обратили внимание, что сейчас требуется более гибкий подход к оценке кредитоспособности физлиц с целью создания условий "для развития современных банковских услуг с использованием дистанционных каналов банковского обслуживания".
Поэтому было решено действие постановления № 253 не продлевать.
Таким образом, с 1 мая 2017 года банки самостоятельно определяют подходы к оценке кредитоспособности физических лиц, в том числе при определении перечня сопутствующих документов, предоставляемых заявителем.
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Нацбанк отменил соответствующее постановление от 2014 года и отметил, что оно являлось всего лишь временной мерой.
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