МИНСК, 2 мая — Sputnik. В Беларуси с 1 мая 2017 года бюджет прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения составит 183 рубля 82 копейки в месяц.

Новая величина БПМ утверждена постановлением министерства труда и социальной защиты населения №19, которое было принято 21 апреля 2017 года.

Как сообщили Sputnik в Минтруда, по сравнению с нормативом, который был установлен с 1 февраля, новый БПМ увеличился на 2,1%.

В разрезе групп населения для трудоспособных граждан он определен в размере 204 рубля 35 копеек, для пенсионеров — 141,5 рублей, студентов — 178 рублей 66 копеек, детей в возрасте до трех лет — 119 рублей 55 копеек, детей в возрасте от трех до шести лет- 163 рубля 83 копейки, детей в возрасте 6-18 лет — 201 рубль 5 копеек.

Рост БПМ в министерстве объяснили ростом цен на продовольствие, которое входит в состав минимальных наборов продуктов питания прожиточного минимума — по группе молочных и плодоовощных товаров. Кроме того, увеличились взносы и платежи, поскольку с 1 января 2017 года выросла минимальная заработная плата, которая используется как база для расчета этих платежей.

Новый размер БПМ будет действовать с 1 мая по 31 июня 2017 года, добавили в Минтруда.

Там напомнили, что в Беларуси БПМ используется как норматив для расчета минимальных трудовых и социальных пенсий, надбавок к ним, а также для расчета государственных пособий семьям, воспитывающим детей, в том числе детей-инвалидов.

В данной связи в Минтруда проинформировали, что с 1 мая 2017 года увеличиваются:

минимальные трудовые и социальные пенсии;

надбавки, повышения к пенсиям и доплаты лицам в возрасте 75 лет и старше, которые получают пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите;

пособия по уходу за инвалидом I группы либо за человеком, достигшим 80-летнего возраста;

государственные пособия на детей.

Примечательно, что в прошлом году и в январе этого года БПМ снижался, однако, в соответствии с национальным законодательством, размеры пенсий и пособий в сторону снижения не пересчитывались.