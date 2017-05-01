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Лукашенко: Мы готовы обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС

02.05.2017 10:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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У Беларуси появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Об этом Александр Лукашенко заявил 2 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, сообщает пресс-служба президента.

«В настоящее время Беларусь председательствует в Центрально-Европейской инициативе. Благодаря этому у нас появились новые возможности для более широкого вовлечения государства в европейские интеграционные процессы. Не случайно титульной темой белорусского председательства избрано продвижение совместимости в Большой Европе, — сказал Александр Лукашенко. — Согласитесь, в контексте нынешней нестабильной обстановки и беспрецедентных вызовов она имеет особое значение».

Нынешний год знаменателен и тем, что в Минске пройдет сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. «Событие для нашей страны важное и ответственное. На сессии планируется обсудить вопросы укрепления взаимного доверия и сотрудничества в регионе ОБСЕ. Принимая высокий форум, Беларусь имеет возможность начать конструктивный диалог с представителями многих европейских государств», — убежден президент.

Глава государства подчеркнул, что Беларусь в состоянии обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок Евразийского экономического союза. Это, несомненно, повышает ее привлекательность в торгово-экономическом и инвестиционном плане.

«Стремление Беларуси к открытости подтверждается введением в начале 2017 года безвизового режима въезда для граждан 80 стран. За прошедший период такой возможностью воспользовались туристы и предприниматели в том числе и из тех государств, которые вы представляете. Все это создает основу для активизации делового и человеческого общения», — обратил внимание Александр Лукашенко.

Президент также заметил, что текущий год объявлен в стране Годом науки и задачи в этой сфере поставлены грандиозные. «По приоритетным для себя направлениям исследований Беларусь планирует через десять лет войти в число лидирующих государств. У нас сохранилась и развивается мощная академическая наука, представленная десятками крупных исследовательских центров и высших учебных заведений, — констатировал он. — Надеемся на вашу активную помощь в организации научного и студенческого обмена, установлении университетских связей и реализации совместных научно-технических проектов».

 
Теги: Минск
 
 
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Об этом Александр Лукашенко заявил 2 мая на церемонии вручения верительных грамот послами зарубежных стран, сообщает пресс-служба президента.

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