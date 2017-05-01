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Площадки СЭЗ "Витебск" появятся в Полоцке и Новополоцке
02.05.2017 10:42 — Новости Экономики | Tut.by
Свободная экономическая зона «Витебск» расширит свои границы за счет новых площадок в Полоцке и Новополоцке, сообщил глава администрации СЭЗ Сергей Юркевич.
«Готовится документ о расширении границ СЭЗ и создании секторов в Полоцке и Новополоцке. В перспективе здесь возможно создание нефтехимического кластера. Думаю, на следующей неделе облисполком примет решение по данному вопросу. Вообще, шли к этому около года: прежде, чем инициировать создание новых секторов, нужны наработки по инвестпроектам. Пустующие площади должны предлагать либо на основе уже каких-то договоренностей с инвесторами о создании предприятий, либо должен быть хотя бы проявлен интерес к ним. Такая площадка в составе СЭЗ предполагает, что здесь в ближайшее время появится компания», — пояснил глава администрации СЭЗ Сергей Юркевич.
«Пока о конкретных инвестпроектах говорить рано, договоренности еще не закреплены. Но среди них есть весьма крупные — с объемом инвестиций 4−5 млн долларов. С прошлого года объем обязательных инвестиций снижен с 1 млн евро до 500 тысяч евро с условием обязательного вложения инвестиций в течение трех лет. А значит, привлекательность наших площадок тоже повысилась, — отметил глава администрации СЭЗ. — Это касается существующих площадок, например, в Орше, где мы сейчас выходим на договоренность по созданию нового совместного предприятия. Также продолжает активно развиваться инфраструктура в секторе № 1 „Журжево“ — на основной площадке в Витебске. Там у нас есть участки площадью 40 га, оснащенные необходимыми коммуникациями и готовые к освоению».
Сергей Юркевич ожидает, что предстоящий 11−12 мая в Витебске Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» натолкнет на перспективные идеи для новых площадок СЭЗ, поможет шире представить потенциальным партнерам имеющиеся предложения, инфраструктуру, кадры.
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В перспективе на этих площадках возможно создание нефтехимического кластера.
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