Свободная экономическая зона «Витебск» расширит свои границы за счет новых площадок в Полоцке и Новополоцке, сообщил глава администрации СЭЗ Сергей Юркевич.

«Готовится документ о расширении границ СЭЗ и создании секторов в Полоцке и Новополоцке. В перспективе здесь возможно создание нефтехимического кластера. Думаю, на следующей неделе облисполком примет решение по данному вопросу. Вообще, шли к этому около года: прежде, чем инициировать создание новых секторов, нужны наработки по инвестпроектам. Пустующие площади должны предлагать либо на основе уже каких-то договоренностей с инвесторами о создании предприятий, либо должен быть хотя бы проявлен интерес к ним. Такая площадка в составе СЭЗ предполагает, что здесь в ближайшее время появится компания», — пояснил глава администрации СЭЗ Сергей Юркевич.

«Пока о конкретных инвестпроектах говорить рано, договоренности еще не закреплены. Но среди них есть весьма крупные — с объемом инвестиций 4−5 млн долларов. С прошлого года объем обязательных инвестиций снижен с 1 млн евро до 500 тысяч евро с условием обязательного вложения инвестиций в течение трех лет. А значит, привлекательность наших площадок тоже повысилась, — отметил глава администрации СЭЗ. — Это касается существующих площадок, например, в Орше, где мы сейчас выходим на договоренность по созданию нового совместного предприятия. Также продолжает активно развиваться инфраструктура в секторе № 1 „Журжево“ — на основной площадке в Витебске. Там у нас есть участки площадью 40 га, оснащенные необходимыми коммуникациями и готовые к освоению».

Сергей Юркевич ожидает, что предстоящий 11−12 мая в Витебске Международный экономический форум «Инновации. Инвестиции. Перспективы» натолкнет на перспективные идеи для новых площадок СЭЗ, поможет шире представить потенциальным партнерам имеющиеся предложения, инфраструктуру, кадры.

Территория СЭЗ «Витебск» занимает около 2,5 тысячи га и включает 13 секторов с производственными площадями, земельные участки. Ее резиденты — 36 предприятий, созданных с участием капитала из 14 стран. По итогам прошлого года резиденты экспортировали продукции на сумму свыше 325 млн долларов — это пятая часть экспорта организаций области. Поставки направляли партнерам из более 50 стран.