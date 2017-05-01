— На чем представители поколения станут экономить с большей вероятностью: на локации или на комфорте жилой среды? Если выбирать между старыми районами со сложившейся инфраструктурой и современными, где инфраструктура только формируется, что они предпочтут?

— Понятие «хорошая локация» для каждого свое. Кто-то предпочитает жить в городской суете, а кто-то — наслаждаться тишиной загорода. В целом покупательские привычки людей за последние пару десятков лет сильно изменились, а вместе с ними — отношение к инфраструктуре возле дома. Появилась доставка всего на свете и большое число гипермаркетов, которые люди предпочитают посещать раз в неделю на выходных, закупая все основное.

Изменились и критерии выбора в сфере услуг: сейчас это рекомендации близких, соседей, друзей и лидеров мнений. Люди выбирают парикмахера, мастера по маникюру, косметолога, швейные мастерские и химчистки не ближе к дому, как раньше, а по отзывам, качеству работы, экономичности. Они скорее поедут на другой конец города к своему мастеру, чем будут рассчитывать, что им повезет в ближайшем салоне. Мир стал мобильнее, поэтому локация как таковая уходит на второй план.

По нашим наблюдениям, «игреки» предпочитают новое жилье. При этом мы стараемся обеспечить жильцам максимально комфортную среду. Это касается и жилого пространства, и организации транспортного сообщения, и всей инфраструктуры.