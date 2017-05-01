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Как продать соседей, «воздушные» метры и яркий фасад? Застройщик «А100-девелопмент» о вкусах нового поколения белорусов
02.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Пожалуй, первым застройщиком, который задумался о потребностях миллениалов, стала компания «А100-девелопмент». Взяв за основу панельные серии, она разрабатывает жилье с необычными для Беларуси характеристиками: французские окна, стильные фасады, многофункциональные дворы, открытые террасы, эксплуатируемые крыши — все это стало реальностью в жилом квартале «Новая Боровая», который строится в деревне Копище. Такой гремучий сплав из эконом-класса с вкраплениями качеств, свойственных элитному жилью, получил широкое признание среди представителей поколения Y. О том, как изучать запросы миллениалов и в чем они состоят, мы спросили у Светлана Шевлик — директора компании «А100-девелопмент».
— По исследованиям маркетологов «А-100» поколение Y составляет ядро нашей целевой аудитории, — рассказывает Светлана. — Одна из его главных характеристик — это установка на немедленное вознаграждение: все нужно здесь и сейчас. Современные молодые люди существуют в супер-динамичном мире, они не хотят ждать 10 лет, чтобы купить себе жилье, они не хотят ждать завтра, не хотят размениваться на то, что им не нравится. В их мире важно успевать за модой и технологиями. Поэтому в строительстве жилья мы ориентируемся на создание суперсовременной и интерактивной среды. Вторым слагаемым стала доступность жилья, потому что «игреки» рационально тратят свои деньги, предпочитая элитности комфорт. Третья особенность поколения — поиск эстетики, красоты. Поэтому мы тщательно продумываем концепт каждой квартиры и района в целом.
— На чем представители поколения станут экономить с большей вероятностью: на локации или на комфорте жилой среды? Если выбирать между старыми районами со сложившейся инфраструктурой и современными, где инфраструктура только формируется, что они предпочтут?
— Понятие «хорошая локация» для каждого свое. Кто-то предпочитает жить в городской суете, а кто-то — наслаждаться тишиной загорода. В целом покупательские привычки людей за последние пару десятков лет сильно изменились, а вместе с ними — отношение к инфраструктуре возле дома. Появилась доставка всего на свете и большое число гипермаркетов, которые люди предпочитают посещать раз в неделю на выходных, закупая все основное.
Изменились и критерии выбора в сфере услуг: сейчас это рекомендации близких, соседей, друзей и лидеров мнений. Люди выбирают парикмахера, мастера по маникюру, косметолога, швейные мастерские и химчистки не ближе к дому, как раньше, а по отзывам, качеству работы, экономичности. Они скорее поедут на другой конец города к своему мастеру, чем будут рассчитывать, что им повезет в ближайшем салоне. Мир стал мобильнее, поэтому локация как таковая уходит на второй план.
По нашим наблюдениям, «игреки» предпочитают новое жилье. При этом мы стараемся обеспечить жильцам максимально комфортную среду. Это касается и жилого пространства, и организации транспортного сообщения, и всей инфраструктуры.
—Какая инфраструктура им необходима в первую очередь?
— Предпочтение отдается той инфраструктуре, которая обеспечивает безопасность и комфорт всем членам семьи, является технологичной, понятной и доступной. Именно поэтому в своих проектах мы устанавливаем видеонаблюдение по периметру всех дворов квартала, организовываем wi-fi зоны во дворах, в каждой квартире есть видеодомофоны с интерактивной панелью. Немаловажным является и то, что сами люди создают среду вокруг себя. Жить среди людей, разделяющих те же ценности, говорить с соседями на одном языке — это базовая потребность, которая обеспечивает безопасность не только в пределах своей квартиры, но и лестничной клетки, подъезда, двора, района.
— Миллениалам нужна комфортная среда. Никому не хочется тратить время на исправление мелочей, которые могут работать сами. Например, простейшая вещь: ящик с надписью «Спам» в подъездах Новой Боровой под рядами почтовых ящиков. Вместо того, чтобы нести этот мусор из брошюр и рекламных буклетов к себе домой, можно выбросить его на месте. Такие решения освобождают время людей для более приятных занятий.
— Готовы ли представители поколения Y переплачивать за лишние квадратные метры, предпочтя современный тип планировок советскому?
— Современным людям хочется комфорта, они готовы за него платить. В среде более молодых «игреков» особенно ценятся открытые масштабные пространства и лофты. Чем больше света и воздуха — тем лучше. Зонирование пространства чаще ложится на дизайн и реже на архитектуру.
—Важна ли для «игреков» просторная кухня, или наступила эпоха общепитов с полуфабрикатами, когда на кухне достаточно иметь холодильник, микроволновку и газовую плиту?
— Я бы не сказала, что кухни стали невостребованы — скорее, многофункциональны. Гостей миллениалы принимают реже, в этом смысле можно назвать ушедшей эпоху застолий. Основной досуг «игреки» проводят за пределами своей квартиры, предпочитают встречаться с друзьями на нейтральных территориях. Кухни рассматривают как кухни-гостиные, чтобы обеспечить комфортное пребывание и того, кто готовит, и гостей, и всей семьи.
Особую любовь покупателей-миллениалов заслужили нестандартные решения и планировки: им нравится иметь нетипичное жилье. Поэтому мы создали квартиры в «Зеленом Бору» с мансардами.
– В «Новой Боровой» строятся квартиры с очень просторными открытыми террасами. Они пользуются спросом среди представителей поколения Y? Поколение Х — напротив, норовило «застеклить» даже самый тесный балкон. Почему этот тренд изменился?
— Квартиры с террасами покупают охотно, вкусы действительно изменились. Людям нравится идея иметь в городе преимущества загородного жилья, и терраса — одно из них. Тем более, что зеленое окружение района к этому располагает. Чтобы понять, почему покупатели выбирают квартиру с террасой, достаточно туда зайти. Климат никак не мешает активно использовать террасу летом, которое в Беларуси вполне продолжительное. А осенью и зимой же можно укрыться теплым пледом и наслаждаться восходом солнца с утренней чашкой кофе.
— Некоторые квартиры в «Новой Боровой» продаются сразу с отделкой и мебелью. Какие задачи ставились перед дизайнерами интерьера? Представители поколения Y все-таки предпочитают купить голые стены под отделку на свой вкус или жилье с готовым ремонтом?
— Мы работаем с профессиональной командой дизайнеров, которые хорошо знают современные тренды. При разработке решения для многоквартирного дома важно понять все потребности клиентов. В дизайне готовых квартир мы чаще всего используем максимально простой дизайн с уклоном в скандинавский стиль: натуральными материалами и светлыми стенами. Придать уникальность своему дому каждый может с помощью абсолютно простых декоративных приемов. Для этого не нужно быть дизайнером. Наша задача создать идеальный холст, на котором клиент нарисует свою картину.
— Если говорить о предметах мебели, мы выбираем их так, чтобы они отвечали требованиям эргономики, экологичности и общего стиля квартиры. Такой дизайн вполне самостоятелен.
— Сейчас молодые люди погружены в работу и живут в суперскоростном режиме. Они не хотят тратить время на ремонт и все чаще предпочитают квартиры с готовой отделкой. «Голые» квартиры выбирают те, кто имеет в своей голове точный образ своего идеального дома: обычно это люди творческих профессий — архитекторы или художники.
— Чем запросы поколения Y отличаются от запросов более старшего поколения людей (возрастной категории 37+)?
— Поколение Y тяготеет к открытым пространствам, студиям, лофту. К большей свободе перемещений внутри жилья. К большей свободе экспериментов в дизайне и архитектуре. Это совсем другой лайфстайл.
Поколение в возрасте «37+» обычно выбирает квартиры с большей площадью и чуть более консервативны в области планировок. Хотя в целом наши покупатели — люди с активной жизненной позицией. Они стремятся успевать за течением жизни и выбирают современные тренды, главные из которых — эстетика и комфорт.
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Как продать соседей, «воздушные» метры и яркий фасад? Застройщик «А100-девелопмент» о вкусах нового поколения белорусов
Людей, рожденных с 1980 по 2000 год, на Западе называют «поколением арендаторов» — они предпочитают не покупать жилье, воспринимая его как угрозу своей мобильности....
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