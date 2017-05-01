МИНСК, 2 мая — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора, прибывшие с очередной инспекторской поездкой в Беларусь, 2 мая приступили к проверке предприятий в Минской и Могилевской областях, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Это уже вторая поездка представителей Россельхознадзора в республику после того, как на встрече в Санкт-Петербурге президентов России и Беларуси были сняты многие проблемные вопросы в части поставок в РФ белорусского продовольствия. По итогам первой проверки 18 предприятий были сняты ограничения на поставки двух заводов — "Велес-Мит" и могилевской "Бабушкиной крынки".

"Эксперты Россельхознадзора прибыли в Беларусь накануне, во вторник они уже приступили к работе. Как ожидается, инспекция продлится до 5 мая, будут проверены 10-12 предприятий", — сообщили в Минсельхозпроде.

В министерстве также отметили, что представители Россельхознадзора не согласовывали с белорусской стороной список предприятий, на которых они хотят побывать. Планируется, что они будут сообщать белорусским коллегам вечером каждого дня о своих планах на новый инспекционный день. При этом, уточнили в Минсельхозпроде, проверкам могут быть подвергнуты как мясные, так и молочные и даже рыбные предприятия республики.

Ранее Россельхознадзор отправил в Беларусь полный отчет о результатах первой инспекции. В документах не только указывались недостатки, но и содержались рекомендации по их устранению.

В Минсельхозпроде Беларуси отмечали, что в сжатые сроки белорусская сторона подготовит ответ на высказанные претензии, а затем, как ожидается, белорусские и российские специалисты будут обсуждать этот вопрос в Москве, в Минсельхозе РФ.