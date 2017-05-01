﻿ Инспекторы Россельхознадзора приступили к работе в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Инспекторы Россельхознадзора приступили к работе в Беларуси

02.05.2017 11:08 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 мая — Sputnik. Специалисты Россельхознадзора, прибывшие с очередной инспекторской поездкой в Беларусь, 2 мая приступили к проверке предприятий в Минской и Могилевской областях, сообщили Sputnik в министерстве сельского хозяйства и продовольствия республики.

Это уже вторая поездка представителей Россельхознадзора в республику после того, как на встрече в Санкт-Петербурге президентов России и Беларуси были сняты многие проблемные вопросы в части поставок в РФ белорусского продовольствия. По итогам первой проверки 18 предприятий были сняты ограничения на поставки двух заводов — "Велес-Мит" и могилевской "Бабушкиной крынки".

"Эксперты Россельхознадзора прибыли в Беларусь накануне, во вторник они уже приступили к работе. Как ожидается, инспекция продлится до 5 мая, будут проверены 10-12 предприятий", — сообщили в Минсельхозпроде.

В министерстве также отметили, что представители Россельхознадзора не согласовывали с белорусской стороной список предприятий, на которых они хотят побывать. Планируется, что они будут сообщать белорусским коллегам вечером каждого дня о своих планах на новый инспекционный день. При этом, уточнили в Минсельхозпроде, проверкам могут быть подвергнуты как мясные, так и молочные и даже рыбные предприятия республики.

Ранее Россельхознадзор отправил в Беларусь полный отчет о результатах первой инспекции. В документах не только указывались недостатки, но и содержались рекомендации по их устранению.

В Минсельхозпроде Беларуси отмечали, что в сжатые сроки белорусская сторона подготовит ответ на высказанные претензии, а затем, как ожидается, белорусские и российские специалисты будут обсуждать этот вопрос в Москве, в Минсельхозе РФ.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В республику прибыли две группы экспертов, они работают в Минской и Могилевской областях, до 5 мая они проверят около десяти предприятий.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Лукашенко: Мы готовы обеспечить зарубежным партнерам выход на огромный рынок ЕАЭС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика