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Лукашенко анонсировал новации в обороте табака и электронных сигарет
02.05.2017 11:55 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 мая — Sputnik. Проекты нормативных актов, направленных на совершенствование правового регулирования в отдельных сферах экономической деятельности обсуждаются во вторник на совещании у президента Беларуси Александра Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
Открывая совещание, президент отметил, что представленные проекты нормативных актов затрагивают широкий круг предприятий, финансовые структуры и непосредственно граждан.
"Сегодня предстоит рассмотреть ряд проектов, направленных на совершенствование законодательства в отдельных сферах белорусской экономики. Речь идет о внедрении на финансовом рынке нашей страны нового, дополнительного механизма погашения долгов, а также о введении современных форм учета платежей в транспортной сфере. Кроме того, предлагаются новации по обороту табачных изделий и электронных сигарет", — сказал глава государства. Его слова приводит
Лукашенко задал участникам совещания ряд вопросов о том, в чем суть предлагаемых новаций, каков ожидаемый экономический и социальный эффект, насколько предлагаемые документы системны, актуальны и востребованы.
"Никакой надуманности быть не должно. Мне не нужны никакие реформы ради реформ. Если это реформа, то это совершенствование. Если нужна коренная какая-то ломка без совершенствования, обоснуйте", — сказал глава государства.
"Давайте спокойно работать. Если не хватает чего-то, в том числе и этих норм права, хорошо, давайте будем принимать", — продолжил он.
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На совещании у президента также обсуждаются новые механизмы погашения долгов и новые формы учета платежей в транспортной сфере.
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