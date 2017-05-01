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"Закон по полкам". Как списать долг, оформить отпуск и как открыть магазин
02.05.2017 14:18 — Новости Экономики | Tut.by
Можно списать долг и как при этом уплатить налоги, как правильно оформить отпуск работника, можно ли открыть магазин без новых журналов и без покупки КСА и терминала. Об этом спросили Владимира Несмашного, ведущего
Юриста, основателя группы бизнес-консультантов
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Можно списать долг и как при этом уплатить налоги, как правильно оформить отпуск работника, можно ли открыть магазин без новых журналов и без покупки КСА и...
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