﻿ "Закон по полкам". Как списать долг, оформить отпуск и как открыть магазин. 21.by
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"Закон по полкам". Как списать долг, оформить отпуск и как открыть магазин

02.05.2017 14:18 — Новости Экономики | Tut.by  
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Можно списать долг и как при этом уплатить налоги, как правильно оформить отпуск работника, можно ли открыть магазин без новых журналов и без покупки КСА и терминала. Об этом спросили Владимира Несмашного, ведущего проекта «Закон по полкам» пользователи TUT.BY.

Юриста, основателя группы бизнес-консультантов Alliance Group Владимира Несмашного спрашивают также о том, может ли организация самостоятельно определить форму путевого листа, о том, как совместные закупки исключить из предпринимательской деятельности, а также о том, может ли организация снизить аренду здания или применять понижающий коэффициент при наличии в штате инвалидов. Ответы на эти и другие вопросы прозвучат в эфире «Закона по полкам» во вторник, 2 мая в 15.00.

Вопросы можно отправить в прямой эфир в комментириях к трансляции эфира в паблике TUT.BY на Facebook. Вопросы в программу традиционно принимаются по адресу air@tutby.com с пометкой «Закон по полкам» в теме.

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Можно списать долг и как при этом уплатить налоги, как правильно оформить отпуск работника, можно ли открыть магазин без новых журналов и без покупки КСА и...

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