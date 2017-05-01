Компания Yellow, Black and White (YBW) — один из крупнейших производителей комедий для телевидения в России. Ею владеют четверо бывших участников Клуба веселых и находчивых — Эдуард Илоян, Денис Жалинский, Виталий Шляппо и Алексей Троцюк. Двое последних — выходцы из команды Белгосуниверситета образца конца 90-х. Им поддержку оказывает еще один бывший белорусский кавээнщик Вячеслав Муругов — глава «СТС Медиа».



Алексей Троцюк, Эдуард Илоян, Виталий Шляппо и Денис Жалинский (слева направо). Фото: Арсений Несходимов

Шляппо окончил Витебский госуниверситет. В середине 1990-х годов был капитаном команды КВН БГУ. Позже писал сценарии для различных команд клуба. Алексей Троцюк по профессии инженер. Начал играть в КВН с 1998 года. До 2002 года дважды становился чемпионом высшей лиги в составе команды БГУ.

В 1997 году Вячеслав Муругов первым перебрался в Москву и начал карьеру на телевидении. От его первых предложений Шляппо и Троцюк отмахивались, но бывший партнер все-таки стал «катализатором» их переезда, рассказал Шляппо журналу РБК . Окончательно они перебрались в столицу России в 2002 году.

«У нас тогда было чуть ли не пять работ одновременно. Я работал в студии „Пилот-ТВ“, параллельно писал для нескольких команд КВН. Мы придумывали скетчи для программы „Розыгрыш“ на „Первом“, брали все заказы на авторскую работу и вообще ни от чего не отказывались», — вспоминает Шляппо. «Мы с Виталием по факту были семикратными чемпионами [КВН]. Один раз дошло до абсурда: в финале из четырех команд-участниц три были «нашими», — смеется Троцюк.

Первое сотрудничество бывших коллег случилось в 2003-м: Троцюк и Шляппо устроились на Ren TV, где Муругов работал креативным продюсером. В 2005 году Муругов ушел на СТС и забрал с собой Троцюка, Шляппо и их соавтора Вячеслава Дусмухаметова. Сразу после перехода они придумали скетч-шоу «6 кадров». Следующим стал проект другого уровня — сериал «Папины дочки».

Спустя несколько лет Шляппо и Троцюк задумались об уходе с СТС. «На наших хитах СТС заработал невероятные деньги (рекламная выручка „Папиных дочек“ составила 1,1 млрд российских рублей, подсчитала для журнала РБК компания Etat Control International). Мы хотели получать сопоставимый доход. В том же направлении двигались ребята из „Сборной РУДН“, с которыми мы сотрудничали еще в КВН», — объясняет Троцюк.

Для организации выступлений Эдуард Илоян и главная звезда «Сборной РУДН» Сангаджи Тарбаев в 2007 году основали компанию YBW, став ее генеральными продюсерами. Им помогал друг по КВН Денис Жалинский, который имел опыт работы в реальном бизнесе и стал миноритарием YBW. Илоян, когда ушел на СТС, уступил им долю.

В 2011 году Илоян вернулся вместе со Шляппо и Троцюком. Все трое стали совладельцами YBW. Как утверждают Шляппо и Троцюк, в состав акционеров они вошли на условиях инвестиций в капитал компании, а также в обмен на «интеллектуальные вложения».

За прошедшее время компания стала одним из главных производителей контента для телеканала СТС. К примеру, в 2014-м на YBW пришлось 35% премьер СТС. Одно время многие считали, что Yellow, Black and White аффилированы с главой «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым. Однако все участники это опровергают. «YBW плоть от плоти СТС: ребята выросли в компании, у них появилась бизнес-мотивация», — говорит Муругов. Сейчас YBW входит в пул «стратегических партнеров» холдинга, добавляет он. «Идти на другой канал — значит, ломать себя, — признается Шляппо. — СТС для нас — зона комфорта, и пока ничего не заставляет из нее выходить».

#стс #ybw #отельэлеон #кухня #премьера Публикация от Viacheslav Murugov. CTC Media. (@vmurugov) Ноя 28 2016 в 10:51 PST

Наибольший успех компании принес сериал «Кухня». За шесть сезонов каждый эпизод «Кухни» собирал у экранов в среднем более 1 млн человек, подсчитала компания Mediascope.

Выручка группы компаний Yellow, Black and White в 2015 году составила около 3 млрд российских рублей. Помимо производства контента для телевидения компания занимается кинобизнесом, дистрибуцией, развивает digital-сервисы. Одним из последних проектов YBW станет запуск онлайн-платформы для показа премьерных фильмов и сериалов Start в сентябре 2017 года.