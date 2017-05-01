МИНСК, 2 мая — Sputnik. Беларусь с 1 мая вслед за Россией снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза, сообщили Sputnik в пресс-службе белорусского правительства.

Там пояснили, что такое решение закреплено постановлением Совмина №313 от 29 апреля 2017 года.



© Sputnik / Виктор Толочко Сколько той нефти: антология нефтяных месторождений Беларуси

Согласно документу, ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит 84 доллара за тонну против ставки в 88,9 доллара, установленной с 1 апреля. Снижение составило 4,9 доллара за тонну.

Ставка экспортной пошлины на прямогонный бензин снижена с 48,8 доллара до 46,2 доллара за тонну, на товарные бензины — с 26,6 доллара до 25,2 доллара на тонну.

Пошлина на легкие, средние дистилляты с 1 мая составляет 25,2 доллара за тонну против ставки в 26,6 доллара, действовавшей с 1 апреля. Такая же пошлина установлена в отношении дизтоплива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.

Беларусь и РФ с 2010 года унифицировали ставки экспортных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты. С 2015 года, согласно договоренностям стран в рамках ЕАЭС, все нефтяные пошлины остаются в белорусском бюджете и направляются республикой на погашение внешнего госдолга.

В последний раз ставки вывозных таможенных пошлин на сырую нефть и нефтепродукты изменялись 1 апреля — тогда они были снижены.