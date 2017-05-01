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Северинец и Винярский получили по 15 суток административного ареста за участие в акции 1 мая
02.05.2017 15:58 — Новости Экономики | Tut.by
В суде Центрального района Минска прошли суды над оппозиционным политиком Павлом Северинцем и активистом Максимом Винярским. Они были задержаны после
На активистов составили протоколы по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий). По словам милиционеров, которые выступали на процессе свидетелями, те кричали лозунги «Жыве Беларусь» и «Баста».
Максим Винярский осужден на 15 суток административного ареста. Дело рассматривал судья Михаил Хома. Винярский в знак протеста объявил голодовку.
Сопредседатель БХД Павел Северинец также получил 15 суток. Такое решение вынесла судья Виктория Шабуня, сообщает лишенный регистрации в Беларуси
Суд также рассмотрел протокол на Северинца за акцию 3 марта у Куропат. По словам политика, он пришел туда «адзначыць перамогу здаровага сэнсу», когда застройщик отказался возводить там бизнес-центр. Милиция расценила это как несанкционированную акцию.
По информации правозащитников, сегодня также ожидается суд над брестской активисткой Натальей Попковой. Ее также задержали в Минске после первомайской акции.
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На активистов составили протоколы по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий).
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