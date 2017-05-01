﻿ Северинец и Винярский получили по 15 суток административного ареста за участие в акции 1 мая. 21.by
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Северинец и Винярский получили по 15 суток административного ареста за участие в акции 1 мая

02.05.2017 15:58 — Новости Экономики | Tut.by  
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В суде Центрального района Минска прошли суды над оппозиционным политиком Павлом Северинцем и активистом Максимом Винярским. Они были задержаны после акции 1 мая.

На активистов составили протоколы по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий). По словам милиционеров, которые выступали на процессе свидетелями, те кричали лозунги «Жыве Беларусь» и «Баста».

Максим Винярский осужден на 15 суток административного ареста. Дело рассматривал судья Михаил Хома. Винярский в знак протеста объявил голодовку.

Сопредседатель БХД Павел Северинец также получил 15 суток. Такое решение вынесла судья Виктория Шабуня, сообщает лишенный регистрации в Беларуси правозащитный центр «Весна».

Суд также рассмотрел протокол на Северинца за акцию 3 марта у Куропат. По словам политика, он пришел туда «адзначыць перамогу здаровага сэнсу», когда застройщик отказался возводить там бизнес-центр. Милиция расценила это как несанкционированную акцию.

По информации правозащитников, сегодня также ожидается суд над брестской активисткой Натальей Попковой. Ее также задержали в Минске после первомайской акции.

 
Теги: Минск
 
 
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На активистов составили протоколы по ч.3 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка проведения массовых мероприятий).

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