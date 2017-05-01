МИНСК, 2 мая – Sputnik. Многофункциональные топливные карты для юридических лиц планируется ввести в Беларуси, сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства по итогам совещания у президента Александра Лукашенко.



© Sputnik Александр Кряжин Плюс копеечка: в Беларуси снова подорожало топливо

В ходе совещания главе государства был представлен проект указа "О топливных картах".

"Нормативно-правовой акт предусматривает внедрение данных устройств для оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, заправки автомобилей, приобретения различных сопутствующих товаров и услуг", – сообщили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения проекта Лукашенко поручил доработать проект указа в части защиты прав потребителей. По его мнению, необходимо создать исчерпывающий перечень организаций, которые будут выпускать данные устройства, а сам этот процесс сделать абсолютно прозрачным, приспособив его к рыночным условиям.-

Как пояснил журналистам после совещания председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко, само понятие "топливной карты" в Беларуси уже юридически закреплено, но пока такие карты используются лишь для оплаты проезда по платным автодорогам.

Он также отметил, что уже почти 20 лет в республике предприятия и организации используют так называемые чипы, с помощью которых приобретается топливо на заправочных станциях. Эти изделия также будут отнесены к топливным картам.