Президент Молдовы Игорь Додон посетит 13 июля Минск по приглашению своего белорусского коллеги Александра Лукашенко. Об этом молдавский лидер сообщил на открытии выставки в белорусском культурном центре в Кишиневе.

«Мы договорились с Лукашенко, что 13 июля я буду в Минске с официальным визитом», — сказал Додон. По его словам, у двух стран традиционно тесные связи в экономике и торговле, которые важно развивать.

Первая встреча нового президента Молдовы с Лукашенко состоялась на саммите Евразийского экономического союза в Бишкеке. Додон выразил заинтересованность в этом объединении, попросив о предоставлении республике статуса наблюдателя.