МИНСК, 2 мая – Sputnik. Премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков обозначил основные направления развития РУП "Белпочта" до 2020 года: особое внимание предприятию нужно будет уделить электронной коммерции, сообщили Sputnik во вторник в пресс-службе белорусского правительства.



© Sputnik / Констанция Ждановская В Беларуси услуги почтовой связи подорожают на 9%

Вопросы деятельности Белпочты были рассмотрены 2 мая на заседании президиума Совета Министров.

"В ходе рассмотрения вопроса о деятельности РУП "Белпочта" премьер-министр отметил основные направления развития на 2017–2020 годы, по которым предприятию необходимо уделить особое внимание как с точки зрения оптимизации затрат, так и по диверсификации и росту доходов", – сказали в пресс-службе.

Кобяков отметил, что одним из приоритетных направлений предприятия будет являться электронная коммерция – как на базе своего интернет-магазина, так и в области трансграничной сфере.

По словам премьера, РУП должно для клиентов сформировать простой "портфель услуг", обратить внимание на скорость доставки корреспонденции и посылок, обеспечить слежение за их прохождением, а также установить разумные и простые для понимания цены, надежные и гибкие варианты оплаты.

Кроме того, Кобяков также отметил такое важное направление работы Белпочты, как развитие системы государственных электронных услуг на базе инфраструктуры предприятия, которое имеет более трех тысяч отделений почтовой связи на территории республики.