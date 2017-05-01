Решение о пятисуточном аресте оппозиционного политика Николая Статкевича было вынесено судом Ленинского района Минска еще 7 апреля, сообщили супруге Статкевича Марине Адамович в канцелярии суда 2 мая.

За что именно судили Статкевича, по-прежнему неизвестно.

Адамович, имея генеральную доверенность на право подписи от имени супруга, хотела получить копию решения суда, согласно которому он был арестован, однако в этом ей было отказано. «Оказывается, генеральная доверенность, с которой я подавала документы в Центризбирком на регистрацию инициативной группы, для них не является документом», — отметила Адамович в комментарии БелаПАН.

Жена политика подчеркнула, что Статкевича в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на улице Окрестина с 29 апреля не может посетить адвокат — во встречах с подзащитным ему отказывают под разными предлогами. «Твердо держатся. Но у них уже не осталось законных способов действовать», — охарактеризовала она поведение судебных властей и администрации ЦИП.

Связь со Статкевичем, который призывал людей выйти 1 мая на Октябрьскую площадь Минска с социально-экономическими требованиями, пропала вечером 28 апреля . На следующий день его жене позвонили из Ленинского РУВД и сообщили, что Статкевич осужден судом Ленинского района на пять суток административного ареста и находится в ЦИП. За что судили политика, Адамович не сказали, однако сообщили, что его должны освободить 3 мая в 17.10.

Накануне акции оппозиции 25 марта Статкевич также был изолирован. В МВД и КГБ родственникам и журналистам заявляли, что им ничего не известно о местонахождении политика, однако впоследствии Статкевич рассказал, что его в течение нескольких дней удерживали в СИЗО КГБ и допрашивали по уголовному делу о подготовке «массовых беспорядков». Эту информацию в КГБ опровергли.