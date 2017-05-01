﻿ Решение об аресте Статкевича было вынесено еще 7 апреля. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Решение об аресте Статкевича было вынесено еще 7 апреля

02.05.2017 19:45 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Решение о пятисуточном аресте оппозиционного политика Николая Статкевича было вынесено судом Ленинского района Минска еще 7 апреля, сообщили супруге Статкевича Марине Адамович в канцелярии суда 2 мая.

За что именно судили Статкевича, по-прежнему неизвестно.

Адамович, имея генеральную доверенность на право подписи от имени супруга, хотела получить копию решения суда, согласно которому он был арестован, однако в этом ей было отказано. «Оказывается, генеральная доверенность, с которой я подавала документы в Центризбирком на регистрацию инициативной группы, для них не является документом», — отметила Адамович в комментарии БелаПАН.

Жена политика подчеркнула, что Статкевича в Центре изоляции правонарушителей ГУВД Мингорисполкома на улице Окрестина с 29 апреля не может посетить адвокат — во встречах с подзащитным ему отказывают под разными предлогами. «Твердо держатся. Но у них уже не осталось законных способов действовать», — охарактеризовала она поведение судебных властей и администрации ЦИП.

Связь со Статкевичем, который призывал людей выйти 1 мая на Октябрьскую площадь Минска с социально-экономическими требованиями, пропала вечером 28 апреля. На следующий день его жене позвонили из Ленинского РУВД и сообщили, что Статкевич осужден судом Ленинского района на пять суток административного ареста и находится в ЦИП. За что судили политика, Адамович не сказали, однако сообщили, что его должны освободить 3 мая в 17.10.

Накануне акции оппозиции 25 марта Статкевич также был изолирован. В МВД и КГБ родственникам и журналистам заявляли, что им ничего не известно о местонахождении политика, однако впоследствии Статкевич рассказал, что его в течение нескольких дней удерживали в СИЗО КГБ и допрашивали по уголовному делу о подготовке «массовых беспорядков». Эту информацию в КГБ опровергли.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За что именно судили Статкевича, по-прежнему неизвестно.

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Кобяков определил, как должна развиваться "Белпочта" в ближайшие годы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика