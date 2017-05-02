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В Бресте участники флешмоба с пустыми плакатами получили штрафы и сутки

03.05.2017 07:34 — Новости Экономики | Tut.by  
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Суд Ленинского района Бреста 2 мая вынес постановления по административным делам трех участников первомайского флешмоба, которых обвинили в нарушении закона «О массовых мероприятиях» и привлекли к ответственности по ст. 23.34 КоАП.


Владимир Козловский арестован на 10 суток, Инга Абрамова оштрафована на 10 базовых величин (230 рублей), Алексей Сомайлюк — на 15 базовых величин (345 рублей), сообщил БелаПАН присутствовавший на суде правозащитник Владимир Величкин.

Четыре общественных активиста 1 мая в 14.00 пришли к кинотеатру «Беларусь» на пешеходной улице Советской в Бресте и развернули пустые листы бумаги. Таким образом они хотели выразить протест в связи с массовыми задержаниями и административными наказаниями участников мирных акций, в том числе против декрета № 3 «О предупреждении социального иждивенчества», а также в связи с задержаниями журналистов, которые освещали эти акции.

С такими необычными плакатами они вышли, чтобы не дать повода для задержаний и обвинений в проведении несанкционированной акции. Однако в 14.03 к участникам флешмоба подошли сотрудники милиции и погрузили активистов в автозак. Как успела сообщить журналистам Инга Абрамова, она участвовала во флешмобе «за перемены в стране, за смену власти и за то, чтобы молодые люди не уезжали из страны, а также против задержаний».

«Как выяснилось в суде, были задержаны трое участников флешмоба. Их поместили в изолятор временного содержания Ленинского РОВД, откуда доставили в суд, — отметил правозащитник. — Основанием для задержания стало то, что они просто держали чистые листы бумаги. Это поражает».

 
Теги: Брест
 
 
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В Бресте за участие в первомайском флешмобе Владимир Козловский арестован на 10 суток, Инга Абрамова и Алексей Сомайлюк оштрафованы.

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