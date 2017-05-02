МИНСК, 3 мая – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко по итогам состоявшегося во вторник совещания утвердил основные положения проекта указа "О топливных картах", сообщили Sputnik в пресс-службе главы государства.

По данным пресс-службы, документ предусматривает введение в республике многофункциональных топливных карт. Они будут позволять корпоративным клиентам не только осуществлять оплату за проезд по платным дорогам, но и оплатить приобретенное на АЗС топливо и рассчитаться за сопутствующие услуги.

"Нормативно-правовой акт предусматривает внедрение данных устройств для оплаты проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам, заправки автомобилей, приобретения различных сопутствующих товаров и услуг", – сообщили в пресс-службе.

По итогам рассмотрения проекта Лукашенко поручил доработать проект указа в части защиты прав потребителей. По его мнению, необходимо создать исчерпывающий перечень организаций, которые будут выпускать данные устройства, а сам этот процесс сделать абсолютно прозрачным, приспособив его к рыночным условиям.

Только для юрлиц

Как пояснил по итогам совещания председатель концерна Белнефтехим Игорь Ляшенко, внедрение топливных карт коснется только юрлиц.

"Нормативно-правовым актом будет определен более конкретный коридор, регламентирующий порядок их использования, а также участники рынка, выпускающие топливные карты. Основные позиции приняты", – сказал он.

По словам главы концерна, многие белорусские организации почти 20 лет используют так называемые чипы. С их помощью водители покупают топливо на заправках. Ляшенко добавил, что чипы также будут отнесены к топливным картам. Сообщается, что понятие "топливной карты" в республике уже закреплено в нормативно-правовых актах, но в узкоспециализированном аспекте. Эти устройства применяются водителями только для оплаты проезда по дорогам.

В то же время автором этой нормотворческой инициативы и основным разработчиком проекта указа выступает вовсе не Белнефтехим, а Министерство транспорта и коммуникаций. Получить комментарий от Минтранса Sputnik пока не удалось.

Как объять необъятное?

Информация о готовящихся новациях на топливном рынке пока вызывает недоумение среди нефтетрейдеров, имеющих собственные сети АЗС. Проблема заключается в том, что на данный момент на территории Беларуси действуют пять крупных сетей АЗС, и каждый из операторов уже разработал и ввел собственные топливные карты.

Например, топливная карта "Белоруснефти" позволяет перевозчикам-юрлицам возможность заправляться топливом не только в Беларуси, но также и в Польше и в РФ, дает систему корпоративных скидок, а также предоставляет возможность оплаты дорожных сборов в системе BelToll. Кроме того, компании, пользуясь такой картой, имеют возможность простого зачета НДС на приобретенное в Беларуси топливо. Карта позволяет вести гибкий контроль за расходом топлива. Приобрести такую карту могут как белорусские, так и иностранные юрлица, если их перевозчики следуют через территорию Беларуси.

Аналогичные возможности предоставляет карта "Берлио", а также карта "Газпром нефть".

Приобретение всех этих карт для юрлиц не является обязательным, но многие компании пользуются ими, так как видят в этом для себя выгоду.

"Механизм реализации положений проекта указа очень сложный. Если предположить, что все возможности всех топливных карт объединить в одну, на выходе получится программный продукт, учитывающий порядка 50 позиций и охватывающий около 900 АЗС только в Беларуси. Это все равно, что объять необъятное", – отметил в беседе со Sputnik один из нефтетрейдеров.

Заставить нельзя, но можно договориться

Поскольку проект указа "О топливных картах" пока не подписан главой государства, трудно судить детально о его основных положениях. Однако, как предполагают нефтетрейдеры, государство делает попытку объединить все топливные карты в некий единый программный продукт.

Между тем, в республике, помимо крупнейшего трейдера в лице государственного ПО "Белоруснефть", существуют и российские нефтекомпании, которые также имеют собственные сети АЗС. Получается, что они будут вынуждены отказаться от собственных программных продуктов, собственных систем скидок и иных преимуществ?

"Заставить иностранных участников белорусского топливного рынка нельзя, но договориться можно. Тем более что они (российские сети – Sputnik) работают у нас, на нашей территории, и руководствуются требованиями белорусских реалий", – отметил участник топливного рынка.

По его словам, уже были прецеденты, когда по настоянию белорусской стороны российские НК были вынуждены отказываться от некоторых скидок, которые ущемляли права "Белоруснефти".

"Так что, возможно, и здесь пойдут по такому же принципу, но постараются максимально учесть в конечном продукте все позиции, допустим, той же "Газпром нефти". Вопрос только в том, как будет работать этот конечный продукт и сколько потребуется времени на его создание", – сказал собеседник агентства.