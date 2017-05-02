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Как распределены по стране деньги, которые белорусы тратят на покупку квартир - необычная карта
03.05.2017 00:00 — Новости Экономики | realt.by
Считаем чужие деньги
Мы суммировали стоимость всех квартир, которые фигурировали в сделках купли-продажи в прошлом году. Отдельно был подсчитан объём рынка в Минске и областях за вычетом областных центров и самых крупных городов.
Итоговые значения были представлены в виде не совсем обычной карты Беларуси. Площадь административных единиц изменилась в соответствии с рассчитанным объёмом местного рынка продажи квартир. Местами карту сильно растянуло, а где-то, напротив, “сплющило”.
Минск и все остальные
Статус Минска, как экономического центра страны, неоспорим, и на карте наглядно видно реальное положение вещей – на столицу в 2016 году пришлось более половины всех средств, потраченных белорусами на покупку квартир.
Совокупный объём пяти областных центров оказался в 3 раза меньше, чем у столичного рынка. Другие крупные города вместе недотянули и до 1/5 минского объёма.
Всё, что осталось на малые города, посёлки и другие населённые пункты, а это 16% общего объёма, также распределено крайне неравномерно. Более половины всех “областных” денег пришлись в 2016 году на Минскую область. Здесь вновь сказывается влияние столицы, выраженное повышенной активностью покупателей и высокими ценами на квартиры в пригороде Минска.
Если смотреть на различия между областными центрами и другими крупными городами, то их можно с большего объяснить разной численностью населения, однако без аномалий не обошлось. Так, объем рынка продажи квартир в Гродно и Витебске по итогам 2016 года оказался выше, чем в Гомеле, хотя в последнем проживает на 150 тысяч человек больше. Это связано с очень слабой активностью гомельских покупателей в 2016-ом. В прошлые годы Гомель с запасом опережал другие областные центры.
Среди крупных городов Беларуси обращает на себя внимание большой объём солигорского рынка. Сказывается тот факт, что по дороговизне жилья Солигорск уступает лишь Минску.
Реальные цифры будут отличаться от указанных на карте, но вряд ли это сильно скажется на различиях между регионами страны (в частности, на соотношении Минск – остальная Беларусь). В столице строится много дорогих (по меркам других регионов страны) коммерческих новостроек, а обмены квартир происходят повсеместно.
Влияние кризиса
В целом по стране динамика объема рынка в последние годы имела куполообразную форму: рост до 2014 года, а затем падение. Причем с наступлением кризиса объём рынка “мельчал” в столице и регионах по-разному.
В Минске он сократился за два года лишь на 16%. Цены упали гораздо сильнее, но часть “потерь” удалось компенсировать рекордным объёмом сделок в прошлом году.
В регионах сокращение было куда большим и за два года составило -38%. При этом, в 2016 году в Минске на покупку квартир потратили больше, чем в 2015-ом, а в регионах падение продолжилось.
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