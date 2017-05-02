Шведское радио сообщило о том, что имеет в наличии документы, доказывающие махинации Беларуси с нефтепродуктами. Речь о скандальной растворительно-разбавительной схеме.

Как сообщает НН со ссылкой на Шведское радио , бывший сотрудник белорусского КГБ Андрей Молчан передал журналистам документы, доказывающие контрабанду белорусской стороной нефти.

Сообщается, что согласно документам, которые передал бывший сотрудник КГБ Беларуси шведским журналистам, белорусские компании экспортировали нефтепродукты под видом растворителей, чтобы не перечислять пошлины России. Растворительно-разбавительный бизнес действительно имел место быть: в 2010-2012 годах Беларусь использовала сомнительную схему пополнения бюджета за счет российской нефти. В итоге наша страна, под давлением России , была вынуждена от прибыльного дела отказаться .

По документам, которые обнародованы благодаря Молчану, схема выглядела так: белорусские таможенники останавливали поезда с дизельным топливом, которое проходило по бумагам, как растворитель. По личному приказу Владимира Семашко, такие поезда не проходили таможенную проверку и образцы с них не отправлялись в российские лаборатории. Грузы шли через Таллин, где вчерашний растворитель снова превращался в дизельное топливо и уходил в порт Антверпена.

Сам Молчан работал в КГБ с 2000 по 2010 годы, в 2012 он попросил у Швеции политического убежища, но получил отказ, так как принимающая сторона не увидела доказательств политического преследования. Бывший сотрудник КГБ Беларуси утверждал, что его коллеги по Комитету преследовали его и избивали. Что касается документов, то их бывший сотрудник отсканировал для себя и даже умудрился сохранить несколько оригиналов бумаг. Не сообщал о них ранее он из страха.