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Бывший сотрудник КГБ сбежал в Швецию и обвинил Беларусь в махинациях с нефтью
03.05.2017 12:42 — Новости Экономики | БДГ
Шведское радио сообщило о том, что имеет в наличии документы, доказывающие махинации Беларуси с нефтепродуктами. Речь о скандальной растворительно-разбавительной схеме.
Как сообщает
Сообщается, что согласно документам, которые передал бывший сотрудник КГБ Беларуси шведским журналистам, белорусские компании экспортировали нефтепродукты под видом растворителей, чтобы не перечислять пошлины России. Растворительно-разбавительный бизнес действительно имел место быть: в 2010-2012 годах Беларусь использовала сомнительную схему пополнения бюджета за счет российской нефти. В итоге наша страна,
По документам, которые обнародованы благодаря Молчану, схема выглядела так: белорусские таможенники останавливали поезда с дизельным топливом, которое проходило по бумагам, как растворитель. По личному приказу Владимира Семашко, такие поезда не проходили таможенную проверку и образцы с них не отправлялись в российские лаборатории. Грузы шли через Таллин, где вчерашний растворитель снова превращался в дизельное топливо и уходил в порт Антверпена.
Сам Молчан работал в КГБ с 2000 по 2010 годы, в 2012 он попросил у Швеции политического убежища, но получил отказ, так как принимающая сторона не увидела доказательств политического преследования. Бывший сотрудник КГБ Беларуси утверждал, что его коллеги по Комитету преследовали его и избивали. Что касается документов, то их бывший сотрудник отсканировал для себя и даже умудрился сохранить несколько оригиналов бумаг. Не сообщал о них ранее он из страха.
Напомним, что несколкьо лет назад Беларусь обвинили в том, что она экспортировала в третьи страны нефтепродукты без уплаты пошлин в госказну России. Это привело к очередному резкому ухудшению отношений между странами,
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Шведское радио сообщило о том, что имеет в наличии документы, доказывающие махинации Беларуси с нефтепродуктами. Речь о скандальной растворительно-разбавительной...
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