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Кредиты без справок о доходах: банки отреагировали быстро

03.05.2017 13:36 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Белорусские коммерческие банки после принятия Нацбанком решения не продлевать требование о предоставлении справки о доходах физлицами для получения кредитов уже адаптировали свои линейки кредитных продуктов под новые условия.

Кредиты без справок о доходах: банки отреагировали быстро
© Sputnik / Виктор Толочко
Банки могут больше не требовать справки о доходах для выдачи кредитов

Как ранее сообщал Sputnik, Нацбанк с 1 мая 2017 года отменил принятое три года назад постановление, по которому банки были обязаны требовать от клиентов — физических лиц — справки о доходах для оценки их кредитоспособности при выдаче кредитов.

Комментируя это решение, в Нацбанке отмечали, что постановление 2014 года было лишь временным правовым актом. Сейчас же, считает регулятор, нужны более гибкие подходы к оценке кредитоспособности граждан, тем более что людям стали доступны дистанционные каналы банковского обслуживания.

Без справок, но с выпиской по зарплатной карте

Как показал мониторинг предложений крупных коммерческих банков страны, большинство финансовых организаций уже адаптировали свои кредитные линейки под новые условия.

Так, Альфа-Банк (Беларусь) готов открывать кредиты для граждан без справки о доходах, указывая в заявлении на выдачу кредита размер доходов со слов заявителя. Таким образом, можно получить любой кредит на сумму до 2,5 тысяч рублей, за исключением кредитов на рефинансирование долговых обязательств.

Кредиты без справок о доходах: банки отреагировали быстро
© Sputnik/ из личного архива Валерия Полховского
Экономист: как банки будут оценивать кредитоспособность клиентов

При этом держатели зарплатных карт Альфа-Банка могут получить без справок о доходах кредит до 40 тысяч рублей, но в этом случае банк самостоятельно поднимет историю зачислений денежных средств на зарплатную карту заявителя.

Белгазпромбанк также готов выдавать быстрые кредиты — без справки о доходах можно взять кредит на сумму до трех тысяч рублей, а карту рассрочки покупок банка можно оформить без справки о доходах на сумму до тысячи рублей.

Банк ВТБ (Беларусь) предлагает клиентам кредиты без справок о доходах при покупке товаров в магазинах, с которыми у банка заключены соглашения о партнерстве. Также без справок о доходах оформляются теперь кредиты с использованием платежных карт. Кредит наличными без справки о доходах можно получить в банке на сумму до пяти тысяч рублей. Для зарплатных клиентов банка доступен кредит без справок о доходах на сумму до 15 тысяч рублей.

Роста проблемных долгов банки не ждут

В банковских кругах полагают, что ослабление со стороны Нацбанка требований к оценке кредитоспособности граждан не приведет к росту проблемной задолженности.

Кредиты без справок о доходах: банки отреагировали быстро
© Фото: Simone D. McCourtie / World Bank
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Согласно банковской статистике, на сегодняшний день практически весь объем "плохих долгов" приходится на предприятия и организации. По данным НБРБ, за последние три года рост проблемной задолженности граждан вырос всего в 1,8 раза, тогда как в корпоративном секторе рост составил в среднем 10 раз, и хуже всего положение дел в госсекторе.

Кроме того, отмечают представители банковского сообщества, с тех пор, как в Беларуси начал работать созданный Нацбанком реестр кредитных историй, белорусские кредитополучатели стали более ответственно подходить к исполнению своих финансовых обязательств. Они понимают, что добросовестное погашение уже взятого кредита и хорошая кредитная история — это залог того, что в будущем заемщик сможет рассчитывать на новые кредиты.

Чем это обернется для экономики?

Между тем, финансовые эксперты и аналитики отмечают, что облегчение условий для выдачи кредитов приведет к росту потребительского кредитования.

Кредиты без справок о доходах: банки отреагировали быстро
© Sputnik/
Эксперты: белорусам нужны разные формы финансирования покупки жилья

При этом, обращают внимание эксперты, речь идет в основном о совершении крупных покупок: бытовой техники, электроники и т.д., решении личных вопросов в сфере здравоохранения, кредитовании учебы, отдыха и других нужд.

Указываемые банками лимиты потребительского кредитования без справок о доходах не позволяют использовать такие заемные средства для покупки авто или недвижимости.

Таким образом, считают эксперты, в экономике произойдет лишь незначительный рост внутреннего спроса, его влияние на инфляцию будет минимальным.

В данной связи эксперты подчеркивают также, что на сегодняшний день граждане не располагают значительными финансовыми ресурсами, происходит падение реальных доходов. Это заставит физлиц быть более осмотрительными в своих отношениях с банковскими структурами.

 
Теги: Минск
 
 
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Большинство комбанков уже готовы предложить клиентам "быстрые кредиты", эксперты полагают, что теперь белорусы начнут охотнее совершать крупные покупки.

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