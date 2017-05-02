МИНСК, 3 мая — Sputnik. Белорусские коммерческие банки после принятия Нацбанком решения не продлевать требование о предоставлении справки о доходах физлицами для получения кредитов уже адаптировали свои линейки кредитных продуктов под новые условия.



© Sputnik / Виктор Толочко Банки могут больше не требовать справки о доходах для выдачи кредитов

Как ранее сообщал Sputnik, Нацбанк с 1 мая 2017 года отменил принятое три года назад постановление, по которому банки были обязаны требовать от клиентов — физических лиц — справки о доходах для оценки их кредитоспособности при выдаче кредитов.

Комментируя это решение, в Нацбанке отмечали, что постановление 2014 года было лишь временным правовым актом. Сейчас же, считает регулятор, нужны более гибкие подходы к оценке кредитоспособности граждан, тем более что людям стали доступны дистанционные каналы банковского обслуживания.

Без справок, но с выпиской по зарплатной карте

Как показал мониторинг предложений крупных коммерческих банков страны, большинство финансовых организаций уже адаптировали свои кредитные линейки под новые условия.

Так, Альфа-Банк (Беларусь) готов открывать кредиты для граждан без справки о доходах, указывая в заявлении на выдачу кредита размер доходов со слов заявителя. Таким образом, можно получить любой кредит на сумму до 2,5 тысяч рублей, за исключением кредитов на рефинансирование долговых обязательств.



© Sputnik/ из личного архива Валерия Полховского Экономист: как банки будут оценивать кредитоспособность клиентов

При этом держатели зарплатных карт Альфа-Банка могут получить без справок о доходах кредит до 40 тысяч рублей, но в этом случае банк самостоятельно поднимет историю зачислений денежных средств на зарплатную карту заявителя.

Белгазпромбанк также готов выдавать быстрые кредиты — без справки о доходах можно взять кредит на сумму до трех тысяч рублей, а карту рассрочки покупок банка можно оформить без справки о доходах на сумму до тысячи рублей.

Банк ВТБ (Беларусь) предлагает клиентам кредиты без справок о доходах при покупке товаров в магазинах, с которыми у банка заключены соглашения о партнерстве. Также без справок о доходах оформляются теперь кредиты с использованием платежных карт. Кредит наличными без справки о доходах можно получить в банке на сумму до пяти тысяч рублей. Для зарплатных клиентов банка доступен кредит без справок о доходах на сумму до 15 тысяч рублей.

Роста проблемных долгов банки не ждут

В банковских кругах полагают, что ослабление со стороны Нацбанка требований к оценке кредитоспособности граждан не приведет к росту проблемной задолженности.

Согласно банковской статистике, на сегодняшний день практически весь объем "плохих долгов" приходится на предприятия и организации. По данным НБРБ, за последние три года рост проблемной задолженности граждан вырос всего в 1,8 раза, тогда как в корпоративном секторе рост составил в среднем 10 раз, и хуже всего положение дел в госсекторе.

Кроме того, отмечают представители банковского сообщества, с тех пор, как в Беларуси начал работать созданный Нацбанком реестр кредитных историй, белорусские кредитополучатели стали более ответственно подходить к исполнению своих финансовых обязательств. Они понимают, что добросовестное погашение уже взятого кредита и хорошая кредитная история — это залог того, что в будущем заемщик сможет рассчитывать на новые кредиты.

Чем это обернется для экономики?

Между тем, финансовые эксперты и аналитики отмечают, что облегчение условий для выдачи кредитов приведет к росту потребительского кредитования.

При этом, обращают внимание эксперты, речь идет в основном о совершении крупных покупок: бытовой техники, электроники и т.д., решении личных вопросов в сфере здравоохранения, кредитовании учебы, отдыха и других нужд.

Указываемые банками лимиты потребительского кредитования без справок о доходах не позволяют использовать такие заемные средства для покупки авто или недвижимости.

Таким образом, считают эксперты, в экономике произойдет лишь незначительный рост внутреннего спроса, его влияние на инфляцию будет минимальным.

В данной связи эксперты подчеркивают также, что на сегодняшний день граждане не располагают значительными финансовыми ресурсами, происходит падение реальных доходов. Это заставит физлиц быть более осмотрительными в своих отношениях с банковскими структурами.