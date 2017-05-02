ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» предупредило участников единого расчетного и информационного пространства о необходимости оперативно уведомить о своих новых реквизитах по международным стандартам. В противном случае они не смогут принимать платежи.

Напомним, что 4 июля Беларусь переходит на международную структуру номера счета (IBAN) и банковского идентификационного кода (BIC). В феврале этого года все белорусские банки уведомили своих клиентов о присвоении им новых реквизитов по международным стандартам. В свою очередь организациям, принимающим платежи через ЕРИП, необходимо сообщить ОАО НКФО «ЕРИП» свой номер счета в IBAN и код в BIC, чтобы завершить цикл процедур, связанных с вышеназванным переходом.

Однако по состоянию на начало апреля еще остались организации, принимающие платежи через ЕРИП, но не уведомившие ОАО «НКФО «ЕРИП» о своих новых реквизитах. «Если они не успеют это сделать, то с 30 июня платежи в их пользу будут приостановлены. В связи с этим ОАО НКФО «ЕРИП» настоятельно рекомендует до конца мая сообщить информацию о своих реквизитах в международном стандарте», говорится в сообщении компании.

Почему до конца мая? Дело в том, что переход на IBAN и BIC требует соответствующей настройки программного обеспечения и подготовительной работы по замене номеров счетов по каждой организации, что и производится после информирования ОАО «НКФО «ЕРИП» о реквизитах в формате IBAN и BIC. Соответственно, на подобную процедуру необходимо определенное время, отметили в компании.