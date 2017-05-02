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Минсельхозпрод РБ подготовил ответы на замечания Россельхознадзора

03.05.2017 15:23 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая — Sputnik. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подготовило ответы на замечания экспертов Россельхознадзора по итогам их первой проверки белорусских предприятий, сообщили Sputnik в белорусском ведомстве.

Ранее Россельхознадзор отправил в Беларусь полный отчет о результатах первой инспекции. В документах не только указывались недостатки, но и содержались рекомендации по их устранению. Тогда в Минсельхозпроде Беларуси отмечали, что в сжатые сроки белорусская сторона подготовит ответ на высказанные претензии, а затем, как ожидается, белорусские и российские специалисты будут обсуждать этот вопрос в Москве, в Минсельхозе РФ.

"Белорусская сторона подготовила ответы на все замечания по итогам первого этапа проверки, которая состоялась в прошлом месяце. На основании этих ответов и переговоров в Москве мы рассчитывает определиться со снятием ограничений с остальных предприятий", — сообщили в министерстве.

Там подчеркнули, что в Минске ожидают положительного решения Россельхознадзора по предприятиям, которые прошли проверку в апреле.

Касаясь нынешней инспекции, которая началась 2 мая, в Минсельхозпроде отметили, что эксперты Россельхознадзора будут работать более чем на десяти предприятиях, которые расположены во всех регионах. В первые дни инспекторы работают в Минской и Могилевской областях.

Как ожидается, проверка Россельхознадзора будет проходить до 12 мая. В выходные и праздничные дни российские инспекторы будут отдыхать.

 
Теги: Минск
 
 
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Эти ответы на замечания по итогам первой проверки будут обсуждаться в Москве, в Минске надеются на снятие ограничений с остальных предприятий.

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