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Социолог: национальному телевидению доверяют две трети населения страны
03.05.2017 15:27 — Новости Экономики | Tut.by
Национальным СМИ в Беларуси доверяют на всех уровнях и все слои населения, заявил директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров на Конференции «Средства массовой информации в меняющемся мире: профессионализм и ответственность», которая проходит в рамках XXI Международной специализированной выставки «СМИ в Беларуси».
В частности, отметил он, две трети населения Беларуси доверяет национальному телевидению. При этом Котляров обратил внимание на то, что по данным национального исследования, телевидение все-таки сдает позиции, а качестве источника информации.
Директор института уверен, что печатные СМИ никогда не потерют свою роль в обществе. «В интернете что читают? Кто кого вчера убил. А серьезная аналитика — это журналы и газеты», — отметил Котляров.
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При этом Котляров обратил внимание на то, что по данным национального исследования, телевидение все-таки сдает позиции, а качестве источника информации.
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