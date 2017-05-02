Вопросы смертной казни обсуждены сегодня в Палате представителей Национального собрания Беларуси. Во встрече участвовали парламентарии и зарубежные эксперты, передает БЕЛТА .

Председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Андрей Наумович напомнил, что в парламенте шестого созыва создана рабочая группа по изучению тематики смертной казни. Эта рабочая группа ставит перед собой задачу довести до широких слоев общественности аспекты, которые касаются этого вида наказания, и представить полноценный мониторинг ситуации. В том числе депутаты нацелены на проведение встреч в избирательных округах, изучение мнения людей в регионах. «Эта тема требует обсуждения, широкой дискуссии с гражданами Республики Беларусь», — убежден Андрей Наумович. Он также обратил внимание, что по упомянутой теме состоялась беседа во время последнего визита в страну докладчика по Беларуси комиссии ПАСЕ по политическим вопросам и демократии Андреа Ригони.

Во время сегодняшнего обсуждения свои мнения высказали депутаты и сенаторы.

Оппозиционный депутат Анна Канопацкая предложила парламенту Белоруссии инициировать введение моратория на исполнение смертных приговоров, чтобы стать «частью Европы».

«Депутаты должны взять на себя ответственность и проводить разъяснительную работу в обществе, что смертная казнь не влияет на криминогенную обстановку, и выйти с предложением, чтобы Палата представителей внесла предложение о моратории на смертную казнь», — сказала Канопацкая в среду на встрече в парламенте по вопросам смертной казни, сообщает РИА «Новости» .

В свою очередь председатель комиссии по законодательству нижней палаты белорусского парламента Наталья Гуйвик заявила, что белорусское общество еще не готово к отмене смертной казни в стране, но поднимать вопрос о моратории на исполнение смертных приговоров уже можно.

«Об отмене смертной казни рано вести речь, но о введении моратория на исполнение смертных приговоров почему бы и не поставить вопрос?» — сказала Гуйвик в парламенте.

По ее словам, нецелесообразно ссылаться на проведенный референдум как аргумент не отменять смертную казнь, потому что его проведение не было обязательным, а в конституции смертная казнь прописана как временная мера.

На это заместитель председателя комиссии по международным делам нижней палаты парламента Дмитрий Шевцов заявил, что «население еще не готово к отмене смертной казни». Он отметил, что даже к мораторию общество не готово. Депутат обратил внимание, что большинство более старшего поколения белорусов, пенсионеры настроены категорично против отмены смертной казни, в то время как молодежь можно убедить в необходимости такого шага. По его словам, депутатам, международным организациям «нужно поработать совокупно», чтобы обсуждать вопрос, довести информацию, что смертная казнь не влияет на криминогенную обстановку и уровень преступности, «поменять где-то стереотипы части населения».

Одним из основных спикеров стал член экспертной группы по вопросам смертной казни МИД Великобритании Парвез Джаббар.

Беларусь — единственная страна в Европе, где до сих пор применяется смертная казнь. С начала 1990 года к высшей мере в Беларуси было приговорено более 400 человек, за все это время смертная казнь была заменена тюремным сроком только одному приговоренному .

Сейчас расстрела в беларуси ожидают трое приговоренных: 39-летний Кирилл Казачек за убийство двух собственных детей), 33-летний Сергей Остриков за изнасилование и убийство двух женщин и 32-летний Алексей Михаленя за убийство двух пенсионеров.