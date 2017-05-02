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Литва: залетевший в Беларусь самолет был под контролем
03.05.2017 15:37 — Новости Экономики | Tut.by
Залетевший в Беларусь из Литвы легкий самолет был под постоянным контролем — такой официальный ответ Литва дала Беларуси в связи с нарушением границы в воздушном пространстве две недели назад. Ответную ноту белорусскому послу в Литве Александру Королю вручил вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс,
Как сообщает МИД, в ноте отмечается, что легкий самолет на протяжении всего полета находился в управляемом воздушном пространстве, находился под совместным контролем ответственных служб гражданской авиации и ВВС Литвы и Беларуси и был «спешно возвращен в воздушное пространство Литовской Республики».
В ответе МИД также указано, что самолет пролетал в районе поселка Котловка.
Напомним, 19 апреля около 13.40 со стороны Литвы на 8 километров вглубь территории Беларуси
«Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали», —
Белорусские дипломаты в субботу
Накануне выяснилось, что пилотировал самолет гражданин Дании. Это был демонстрационный полет для потенциального покупателя из Литвы. Нарушение границы они позже
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В ответе МИД Литвы также указано, что самолет пролетал в районе поселка Котловка.
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