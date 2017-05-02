Залетевший в Беларусь из Литвы легкий самолет был под постоянным контролем — такой официальный ответ Литва дала Беларуси в связи с нарушением границы в воздушном пространстве две недели назад. Ответную ноту белорусскому послу в Литве Александру Королю вручил вице-министр иностранных дел Литвы Дарюс Скусявичюс, сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Как сообщает МИД, в ноте отмечается, что легкий самолет на протяжении всего полета находился в управляемом воздушном пространстве, находился под совместным контролем ответственных служб гражданской авиации и ВВС Литвы и Беларуси и был «спешно возвращен в воздушное пространство Литовской Республики».

В ответе МИД также указано, что самолет пролетал в районе поселка Котловка.

Напомним, 19 апреля около 13.40 со стороны Литвы на 8 километров вглубь территории Беларуси залетел легкомоторный самолет. Спустя три минуты развернулся и покинул воздушное пространство нашей страны.

«Нарушитель государственной границы был идентифицирован как гражданское воздушное судно. Мы в соответствии с нормами международного права и законодательством Республики Беларусь силовых мер по данному самолету не принимали», — пояснял командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Олег Двигалев.

Белорусские дипломаты в субботу вручили ноту протеста послу Литвы в Минске Андрюсу Пулокасу, а глава МИД Линас Линкявичюс сказал журналистам, что Литва даст ответ на эту ноту.

Накануне выяснилось, что пилотировал самолет гражданин Дании. Это был демонстрационный полет для потенциального покупателя из Литвы. Нарушение границы они позже объяснили тем, что «заболтались и нечаянно пролетели».