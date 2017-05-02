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Курсы валют на четверг: евро и доллар подорожали
03.05.2017 17:06 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мая – Sputnik. Евро и доллар США подорожали на валютных торгах в среду на Белорусской валютно-фондовой бирже.
Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют на четверг 4 мая:
Таким образом, на торгах в среду европейская валюта подорожала на 0,45 копейки, доллар США – на 0,35 копейки.
За 100 российских рублей будут брать на 29 копеек меньше, чем накануне. На торгах 3 мая стоимость российского рубля достигла минимума более чем за месяц.
В целом корзина валют на торгах 3 мая стала дороже на 0,04%.
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Стоимость российского рубля на валютных торгах в среду несколько снизилась.
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