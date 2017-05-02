МИНСК, 3 мая – Sputnik. Евро и доллар США подорожали на валютных торгах в среду на Белорусской валютно-фондовой бирже.

Национальный банк Беларуси установил официальные курсы валют на четверг 4 мая:

доллар США – 2,0421 рубля

евро – 1,8716 рубля

100 российских рублей – 3,2775 белорусского рубля

Таким образом, на торгах в среду европейская валюта подорожала на 0,45 копейки, доллар США – на 0,35 копейки.

За 100 российских рублей будут брать на 29 копеек меньше, чем накануне. На торгах 3 мая стоимость российского рубля достигла минимума более чем за месяц.

В целом корзина валют на торгах 3 мая стала дороже на 0,04%.