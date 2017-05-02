Проблематика взаимоотношений частных и государственных компаний обсуждается едва ли не каждом крупном деловом форуме и порядком набила оскомину. Но ситуация не сильно меняется. Свежий пример привела компания «ИВ-Инвест», которая прошлой осенью отгрузила в адрес «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» партию нефтепродуктов, но так и не получила в полном объеме причитающийся расчет.





В ноябре 2016 года «ИВ-Инвест» выиграл тендер на поставку топочного мазута «Герою труда» (входит в холдинг «Белорусские обои»). В соответствии с договором речь шла об отсрочке платежа на 30 дней. Однако до сих пор расчет не произведен в полном объеме. Сумма долга на данный момент превышает 136 тысяч рублей.

В феврале 2017 года на основании исполнительной надписи нотариуса возбуждено исполнительное производство о взыскании с «Героя Труда» суммы основного долга в принудительном порядке. 12 апреля судебным исполнителем Гомельского облисполкома Еленой Фесенко вынесено постановление о наложении ареста на денежные средства, находящиеся на счетах госкомпании. В «ИВ-Инвесте» рассчитывали на оперативное погашение долга.

Однако недавно представители частной компании случайно узнали, что Фесенко удовлетворило ходатайство «Управляющей компании холдинга «Белорусских обоев» о снятии ареста со счетов для осуществления хозяйственной деятельности и разрешила проведение расходных операций по счетам, определив, что в счет погашения долгов будет списываться лишь 5% от суммы поступивших на счета денежных средств. 28 апреля, накануне очередного раунда переговоров с Фесенко, этот показатель был увеличен до 10%.

При ознакомлении с материалами исполнительного производства сотрудникам «ИВ-Инвеста» стало известно, что на счета госфабрики поступают денежные средства, которых достаточно, чтобы не растягивать взыскание задолженности на несколько месяцев.

По мнению представителей частной компании, действия судебного исполнителя, направленные на предоставление добрушской фабрике рассрочки по погашению основного долга, одновременно увеличивают его задолженность за счет роста пени и процентов за пользование чужими деньгами, а это дополнительные расходы для государственного предприятия.

Согласно указа № 530 от 29 ноября 2013 года задачей органов принудительного исполнения является соблюдение и охрана интересов государства, прав и законных интересов юридических и физических лиц путем своевременного и полного исполнения судебных постановлений и иных исполнительных документов. «Являясь сотрудником органов принудительного исполнения, судебный исполнитель обязан в первую очередь защищать интересы истца, который надлежащим образом исполнил свои договорные обязательства, но действия судебного исполнителя Фесенко свидетельствуют о том, что в нашей ситуации на первом месте интересы должника», говорится в жалобе «ИВ-Инвеста» в Минюст.

Стоит отметить, что размер списания денежных средств со счетов должника законодательством не ограничен. Компания просит Минюст «отменить решение судебного исполнителя Фесенко Е.Н. и обязать принять меры по взысканию задолженности в соответствии с имеющимися возможностями».

Елена Фесенко отказалась комментировать дело по телефону.

Директор «Добрушской бумажной фабрики «Герой труда» Александр Мартынов признал, что «такая проблема имеется». «В течение двух месяцев все расчеты будут произведены», — пообещал Мартынов.

«Нам говорят, что надо войти в положение предприятия, которому в случае полной оплаты нечем будет платить зарплату работникам. Но в нашей компании такие же люди работают, они тоже получают зарплату. Почему из-за неэффективных крупных государственных предприятий должен страдать добросовестный малый бизнес. Ведь что получается, по цепочке такие неэффективные предприятия тянут за собой в яму другие компании. А мы говорим про развитие малого бизнеса у нас в стране… Если, на дай бог, ситуация была бы диаметрально противоположной, то есть мы были должны госзаводу, то судебные исполнители бы не церемонились, а по полной программе все бы списали. Вот и получается, что по закону равны все формы собственности, а на практике совсем не так», — резюмировал TUT.BY глава «ИВ-Инвеста» Аркадий Израилевич.