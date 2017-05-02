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Беларусь ответит Россельхознадзору
03.05.2017 18:16 — Новости Экономики | БДГ
Минсельхозпрод подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами.
Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин.
«Мы подготовили ответы на все замечания по итогам первого этапа апрельской проверки. Поедем, чтобы провести очередную рабочую встречу и определиться со снятием ограничений с остальных предприятий», – заявил в связи с этим Субботин, добавив, что Беларусь надеется на положительное решение российского ведомства в отношении предприятий, которые проверили в апреле.
Напомним, в апреле этого года
Специалисты Россельхознадзора
Со 2-го мая в Могилевской и Минской областях работают инспекторы Россельхознадзора, прибывшие с новой проверкой уже других предприятий. Они собираются изучить производство на 12-ти заводах и пробыть в республике до 12 мая.
Таким образом, в ближайшее время в Москве окончательно решится судьба белорусских производителей. Напомним, что по итогам предыдущей проверки Россельхознадзор направил белорусским коллегам не только вопросы, но и рекомендации, касающиеся выявленных на предприятиях проблем.
2 мая также стало известно, что Россия намерена в ближайшие годы активно наращивать производство молока. Благодаря этому потребность в белорусском может
Ранее российская сторона неоднократно подвергала критике качество белорусской продукции. Чаще всего доставалось
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Минсельхозпрод подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами.
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