Минсельхозпрод подготовил ответы на замечания Россельхознадзора еще по результатам предыдущей проверки белорусских предприятий российскими специалистами.

Об этом заявил замглавы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Александр Субботин.

«Мы подготовили ответы на все замечания по итогам первого этапа апрельской проверки. Поедем, чтобы провести очередную рабочую встречу и определиться со снятием ограничений с остальных предприятий», – заявил в связи с этим Субботин, добавив, что Беларусь надеется на положительное решение российского ведомства в отношении предприятий, которые проверили в апреле.

Напомним, в апреле этого года инспекция ряда белорусских предприятий длилась 9 дней, результатом ее оказалось снятие ранее установленных ограничений на поставки продукции с двух компаний, занимающихся производством мяса и молочной продукции, однако по ряду остальных проверенных предприятий у Россельхознадзора возникли вопросы и замечания.

Специалисты Россельхознадзора начали инспектировать белорусские предприятия в начале апреля. При этом представители ведомства не смогли посетить предприятия СООО «Георгий и сыновья» и ООО «Мясной двор «Тарасово» в Минской области.

Со 2-го мая в Могилевской и Минской областях работают инспекторы Россельхознадзора, прибывшие с новой проверкой уже других предприятий. Они собираются изучить производство на 12-ти заводах и пробыть в республике до 12 мая.

Таким образом, в ближайшее время в Москве окончательно решится судьба белорусских производителей. Напомним, что по итогам предыдущей проверки Россельхознадзор направил белорусским коллегам не только вопросы, но и рекомендации, касающиеся выявленных на предприятиях проблем.

2 мая также стало известно, что Россия намерена в ближайшие годы активно наращивать производство молока. Благодаря этому потребность в белорусском может полностью отпасть уже через пять лет. Об этом заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев, в ближайшие 5-7 лет РФ намерена начать дополнительно производить 5 млн тонн молока в год. и 450 тысяч тонн говядины в год.