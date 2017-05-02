Оппозиционный политик Николай Статкевич 3 мая в 17.10 вышел на свободу из ЦИП на Окрестина после пятисуточного ареста.

Статкевич сообщил журналистам обстоятельства своего задержания вечером 28 апреля. Политик, по его словам, вышел из офиса профсоюза РЭП на улице Кульман в Минске и направился в сторону проспекта Независимости, где и был задержан силовиками. «Автомобиль приостановился, они кинулись на меня. Говорили „милиция“, махали какими-то удостоверениями», — рассказал Статкевич. Затем его затащили в микроавтобус, в котором находился один сотрудник ОМОНа в форме и пятеро в штатском. После этого микроавтобус поехал на Октябрьскую площадь, где остановился.

Статкевич предполагает, что на тот момент не было приказа, куда именно его доставлять. Однако после того как один из силовиков пообщался по телефону с руководством, политика сразу же повезли в ЦИП на Окрестина.

По словам Статкевича, единственным ответом на вопрос, за что его задерживают, был ответ: «Вы осуждены». Через некоторое время в ЦИП из Ленинского суда Минска привезли постановление, согласно которому политик был осужден еще 7 апреля на пять суток административного ареста. В чем именно его обвинили, Статкевич до сих пор точно не знает. За время нахождения в ЦИП к нему под различными предлогами не пускали адвоката.

Свое задержание перед планируемой акцией 1 мая политик расценил как нейтрализацию его «как лидера». Отвечая на вопрос о планах по организации новых уличных акций, он не исключил их проведение. «Я думаю, что в ближайшее время будем какие-то решения принимать», — сказал Статкевич, уточнив при этом, что не будет прятаться от правоохранительных органов.

Связь с Николаем Статкевичем, который призывал граждан выйти 1 мая на Октябрьскую площадь Минска с социально-экономическими требованиями, пропала вечером 28 апреля . На следующий день его жене позвонили из Ленинского РУВД и сообщили, что Статкевич осужден судом Ленинского района на пять суток административного ареста и находится в ЦИП.

Накануне акции оппозиции 25 марта Статкевич также был изолирован. В МВД и КГБ родственникам и журналистам заявляли, что им ничего не известно о местонахождении политика, однако впоследствии Статкевич рассказал , что его в течение нескольких дней удерживали в СИЗО КГБ и допрашивали по уголовному делу о подготовке «массовых беспорядков». Эту информацию в КГБ опровергли.