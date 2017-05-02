МИНСК, 3 мая – Sputnik. Россельхознадзор начал денатурировать контрабандное мясо, поступающее на территорию РФ из Беларуси, зеленкой, говорится в сообщении управления ведомства по Смоленской и Брянской областям.



© Sputnik / Виктор Толочко Минсельхозпрод РБ подготовил ответы на замечания Россельхознадзора

Ранее в Россельхознадзоре неоднократно констатировали, что поток контрабанды продуктов питания из Беларуси в Россию не уменьшается: грузы следуют по документам "товаров прикрытия", а также без соответствующих документов и без соблюдения санитарных норм перевозки. Последний случай был зафиксирован накануне – в Смоленскую область пытались ввезти почти 5 тонн мяса говядины неизвестного происхождения.

"В ППУ "Красная Горка" в присутствии представителей ветеринарной службы Республики Беларусь инспекторами управления Россельхознадзора произведена денатурация мясного сырья", – говорится в сообщении.

По данным управления, мясо перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов в неприспособленных машинах навалом и с нарушением температурного режима.

Сообщается, что денатуризация говядины проведена "путем обливания бриллиантовым зеленым" прямо в машинах, а белорусские инспекторы проследили, чтобы транспорт вернулся в Беларусь.

В отношении владельцев грузов были возбуждены дела об административных правонарушениях.