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Россельхознадзор начал красить контрабандное мясо из Беларуси зеленкой

03.05.2017 19:03 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Россельхознадзор начал денатурировать контрабандное мясо, поступающее на территорию РФ из Беларуси, зеленкой, говорится в сообщении управления ведомства по Смоленской и Брянской областям.

Россельхознадзор начал красить контрабандное мясо из Беларуси зеленкой
© Sputnik / Виктор Толочко
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Ранее в Россельхознадзоре неоднократно констатировали, что поток контрабанды продуктов питания из Беларуси в Россию не уменьшается: грузы следуют по документам "товаров прикрытия", а также без соответствующих документов и без соблюдения санитарных норм перевозки. Последний случай был зафиксирован накануне – в Смоленскую область пытались ввезти почти 5 тонн мяса говядины неизвестного происхождения.

"В ППУ "Красная Горка" в присутствии представителей ветеринарной службы Республики Беларусь инспекторами управления Россельхознадзора произведена денатурация мясного сырья", – говорится в сообщении.

По данным управления, мясо перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов в неприспособленных машинах навалом и с нарушением температурного режима.

Сообщается, что денатуризация говядины проведена "путем обливания бриллиантовым зеленым" прямо в машинах, а белорусские инспекторы проследили, чтобы транспорт вернулся в Беларусь.

В отношении владельцев грузов были возбуждены дела об административных правонарушениях.

 
Теги: Минск
 
 
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Мясо перевозилось без ветеринарных сопроводительных документов в неприспособленных машинах навалом и с нарушением температурного режима.

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