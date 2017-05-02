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"Экономика на пальцах" попробует примерить технологии с социальными нормами
03.05.2017 21:22 — Новости Экономики | Tut.by
Программа появится в прямом эфире 4 мая в 15.15.
Пока в Беларуси затишье и наши экономические власти не дают ярких информационных поводов, автор
Сделает он это на примере пенсионной системы, которая была популярна в Европе в начале XX века. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 4 мая в 15.15.
Ваши мнения оставляйте ниже.
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Пока в Беларуси затишье и наши экономические власти не дают ярких информационных поводов, Сергей Чалый решил вернуться к глобальным темам.
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