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"Экономика на пальцах" попробует примерить технологии с социальными нормами

03.05.2017 21:22 — Новости Экономики | Tut.by  
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Программа появится в прямом эфире 4 мая в 15.15.

Трансляция будет доступна на странице Facebook.

Пока в Беларуси затишье и наши экономические власти не дают ярких информационных поводов, автор «Экономики на пальцах» решил вернуться к глобальным темам. Сергей Чалый попробует пояснить, как же современные технологии, которые пока закрепощают человека (пусть мы и думаем, что это не так), могут служить во благо прогрессу человечества.

Сделает он это на примере пенсионной системы, которая была популярна в Европе в начале XX века. Помогать ему будет журналистка портала Ольга Лойко. Подключайтесь к прямому эфиру TUT.BY 4 мая в 15.15.

Ваши мнения оставляйте ниже.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора программы.

 

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Пока в Беларуси затишье и наши экономические власти не дают ярких информационных поводов, Сергей Чалый решил вернуться к глобальным темам.

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