МИНСК, 3 мая – Sputnik. Ограничение поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале текущего года не привело к спаду экспорта предприятий концерна "Белнефтехим", сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.



© Sputnik Юрий Сомов Беларусь с 1 мая снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В первом квартале 2017 года республика из-за нефтегазового спора с РФ недополучила из России 2 миллиона тонн нефти относительно ожидаемого. Российские нефтяные компании поставили в республику для переработки только 4 миллиона тонн.

"В условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, сохранить экспорт продукции на уровне аналогичного периода 2016 года и получить положительное сальдо внешней торговли", – сообщили в пресс-службе концерна по итогам заседания совета Белнефтехима.

По данным концерна, в первом квартале белорусские НПЗ переработали 4 миллиона 22 тысячи тонн нефти, что на 32,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам первого квартала предприятия концерна произвели продукции на 16,4% меньше, чем годом ранее. В то же время в концерне подчеркнули, что, несмотря на недозагрузку НПЗ, производственные мощности остальных, значимых для экономики республики организаций концерна были максимально загружены по выпуску ликвидной и конкурентоспособной продукции.

Также в январе-марте в республике было добыто 410,2 тысячи тонн нефти (100% к прошлому году), почти вся она была поставлена на экспорт.

"Ожидается выполнение ключевого показателя по экспорту товаров. Экспортировано товаров на 1,6 миллиарда долларов, или 100% к январю-марту 2017 года", – проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что позитивным фактором стал рост котировок на нефть на мировых рынках и, как следствие, цен на продукты переработки нефти, химическую и нефтехимическую продукцию.

Также в концерне сообщили, что за первый квартал этого года предприятия отрасли привлекли 55 миллионов долларов иностранных инвестиций на чистой основе.