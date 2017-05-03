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Белнефтехим: дефицит российской нефти не привел к спаду экспорта

03.05.2017 20:00 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 мая – Sputnik. Ограничение поставок российской нефти в Беларусь в первом квартале текущего года не привело к спаду экспорта предприятий концерна "Белнефтехим", сообщили Sputnik в пресс-службе ведомства.

Белнефтехим: дефицит российской нефти не привел к спаду экспорта
© Sputnik Юрий Сомов
Беларусь с 1 мая снизила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты

В первом квартале 2017 года республика из-за нефтегазового спора с РФ недополучила из России 2 миллиона тонн нефти относительно ожидаемого. Российские нефтяные компании поставили в республику для переработки только 4 миллиона тонн. 

"В условиях снижения поставок российской нефти на белорусские НПЗ концерну удалось реализовать ряд важнейших инвестиционных проектов, сохранить экспорт продукции на уровне аналогичного периода 2016 года и получить положительное сальдо внешней торговли", – сообщили в пресс-службе концерна по итогам заседания совета Белнефтехима.

По данным концерна, в первом квартале белорусские НПЗ переработали 4 миллиона 22 тысячи тонн нефти, что на 32,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По итогам первого квартала предприятия концерна произвели продукции на 16,4% меньше, чем годом ранее. В то же время в концерне подчеркнули, что, несмотря на недозагрузку НПЗ, производственные мощности остальных, значимых для экономики республики организаций концерна были максимально загружены по выпуску ликвидной и конкурентоспособной продукции. 

Также в январе-марте в республике было добыто 410,2 тысячи тонн нефти (100% к прошлому году), почти вся она была поставлена на экспорт.

"Ожидается выполнение ключевого показателя по экспорту товаров. Экспортировано товаров на 1,6 миллиарда долларов, или 100% к январю-марту 2017 года", – проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что позитивным фактором стал рост котировок на нефть на мировых рынках и, как следствие, цен на продукты переработки нефти, химическую и нефтехимическую продукцию.

Также в концерне сообщили, что за первый квартал этого года предприятия отрасли привлекли 55 миллионов долларов иностранных инвестиций на чистой основе.

 
Теги: Минск
 
 
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За первый квартал года предприятия концерна поставили на внешние рынки товаров на 1,6 миллиарда долларов – как и год назад.

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